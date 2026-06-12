KV Mechelen dreigt ook sterkhouder in defensie te verliezen: het wordt helemaal opnieuw beginnen

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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KV Mechelen dreigt ook sterkhouder in defensie te verliezen: het wordt helemaal opnieuw beginnen
Foto: © photonews
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Bij KV Mechelen zorgt de contractsituatie van José Marsa stilaan voor kopzorgen. De Spaanse verdediger kreeg van Malinwa een voorstel om zijn aflopende overeenkomst te verlengen, maar voorlopig ging hij daar niet op in. Daardoor lijkt een zomerse transfer steeds waarschijnlijker te worden.

De clubleiding wil koste wat het kost vermijden dat een belangrijke speler opnieuw gratis vertrekt. Dit seizoen zag KV Mechelen al hoe Kerim Mrabti zonder transfersom de deur achter zich dichttrok. Dat scenario wil men Achter de Kazerne niet nog eens meemaken, weet GvA.

Marsa groeide de voorbije seizoenen uit tot een vaste waarde in de defensie van Malinwa. De 23-jarige Spanjaard combineert een degelijke opbouw met een sterke wedstrijdmentaliteit en wordt binnen de club gezien als een speler met nog groeimarge. Dat maakt hem ook interessant voor andere clubs.

Het gaat helemaal herbouwen worden voor KV Mechelen

Een vertrek van Marsa zou bovendien niet op zichzelf staan. KV Mechelen houdt deze zomer rekening met meerdere uitgaande transfers. Namen als Myron van Brederode, Redouane Halhal en Moncef Zekri circuleren al langer op de transfermarkt en zouden de clubkas kunnen spijzen.

Voor de sportieve staf zou dat een stevige uitdaging betekenen. Net daarom is de recente stabiliteit binnen de technische omkadering een opsteker voor Malinwa. Die continuïteit kan helpen om eventuele vertrekkers op te vangen.

Toch lijkt de situatie van Marsa momenteel één van de dossiers die extra aandacht vraagt. Zolang een contractverlenging uitblijft, neemt de druk toe om deze zomer een oplossing te vinden. Anders dreigt KV Mechelen een van zijn meest waardevolle verdedigers binnen een jaar zonder vergoeding te verliezen.

Trainer Fred Vanderbiest weet waar hij aan toe is. Dat wist hij trouwens al een hele tijd. Na de kampioenenmatch van Club Brugge op het veld van Mechelen vertrouwde hij ons nog toe dat het waarschijnlijk helemaal van nul beginnen is voor het nieuwe seizoen. Een hele uitdaging voor de coach, maar eentje waar hij al eerder mee te maken kreeg bij Malinwa.

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