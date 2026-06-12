OFFICIEEL: Zulte Waregem shopt in eigen land en heeft spits met verleden bij Beerschot en Antwerp beet

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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OFFICIEEL: Zulte Waregem shopt in eigen land en heeft spits met verleden bij Beerschot en Antwerp beet
Foto: © photonews
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Zulte Waregem heeft zijn eerste zomertransfer afgerond. Essevee haalt Hemsley Akpa-Chukwu weg bij Seraing en geeft de 20-jarige Belgische spits de kans om zich te tonen in de Jupiler Pro League.

Het WK is sinds donderdag volop aan de gang. Leuk voor de voetballanden, maar ook de clubs blijven niet stilzitten. In de Jupiler Pro League bereiden de Belgische profclubs zich voor op het nieuwe seizoen door actief te zijn op de zomermercato. Zulte Waregem kondigde nu ook zijn eerste zomertransfer aan.

Zulte Waregem kondigt eerste zomertransfer aan

Hemsley Akpa-Chukwu maakt namelijk de overstap van Seraing naar Essevee, dat maakte de club zelf bekend via de officiële kanalen. Hij tekende een contract van drie seizoenen plus één seizoen optie. 

Sportief Manager Niels Leroy is alvast in de wolken met de nieuwe aanwinst. "Met Hemsley halen we een jonge aanvaller in huis met heel wat potentieel. De fysieke parameters, statistieken en zijn kwaliteit in de zone van de waarheid maken van Hemsley een erg interessant profiel voor onze selectie."

Essevee ziet potentieel in jonge spits

De 20-jarige spits speelde in de jeugd van Beerschot en Antwerp, voor hij naar Bari trok. Bij de Italiaanse club ging hij aan de slag bij de U19 in eerste instantie. Er volgden uitleenbeurten aan Empoli en Novara, voor hij terugkeerde naar België om voor Seraing te tekenen.

Aanvaller kende opleiding bij Beerschot en Antwerp

Na één seizoen in de Challenger Pro League is het al tijd voor een stap omhoog. "Ik ben erg enthousiast om bij Essevee deze nieuwe stap te zetten in mijn jonge carrière", zegt Akpa-Chukwu via de clubmedia. "Ik kijk ernaar uit om snel de fans te ontmoeten en mezelf te tonen tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen."

Afgelopen voetbaljaar kwam hij 26 keer in actie voor Seraing en was hij goed voor 9 doelpunten. Bovendien gaf de aanvaller ook twee assists. In 2023 speelde Hemsley twee wedstrijden voor de U19 van België.

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Seraing
Hemsley Akpa-Chukwu

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