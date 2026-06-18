‘Op lijstje van heel wat clubs: ex-speler van Beerschot en Anderlecht terug naar België?

Simion Michez lijkt op weg naar een vertrek bij Slavia Praag. De voormalige flankaanvaller van Beerschot en Anderlecht kon zich niet doorzetten in Tsjechië en zou deze zomer kunnen terugkeren naar de Jupiler Pro League.

Simion Michez zou deze zomer opnieuw in de Belgische competitie kunnen opduiken. De flankaanvaller mag vertrekken bij Slavia Praag nadat hij er geen vaste basisplaats wist af te dwingen. De Tsjechische topclub zou bereid zijn mee te werken aan een transfer.

Volgens buitenlandse berichten zijn er al contacten met Belgische clubs, terwijl ook in het verleden verschillende ploegen interesse toonden.

Van Anderlecht naar doorbraak bij Beerschot

Simion Michez werd geboren op 9 februari 2002 en genoot een deel van zijn jeugdopleiding bij Anderlecht. De Congolees-Belgische aanvaller stond bekend om zijn snelheid, techniek en aanvallende flair.

Zijn echte doorbraak volgde echter bij Beerschot. Op het Kiel groeide hij uit tot een van de gevaarlijkste flankspelers in de Challenger Pro League. Met zijn acties en doelpunten trok hij de aandacht van verschillende clubs uit binnen- en buitenland.

Zijn sterke prestaties leverden hem uiteindelijk een transfer op naar Slavia Praag, een van de topclubs in Tsjechië.





Moeilijke periode in Tsjechië

Het avontuur bij Slavia verliep minder succesvol dan gehoopt. Michez slaagde er niet in een vaste plaats in het elftal te veroveren en moest zich vaak tevredenstellen met invalbeurten.

Ondanks zijn beperkte speelminuten blijft de club geloven in zijn kwaliteiten, maar een transfer lijkt voor alle partijen de beste oplossing. Michez ligt nog tot de zomer van 2028 onder contract, waardoor Slavia een transfersom kan vragen. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn huidige marktwaarde ongeveer 1,5 miljoen euro.

Heel wat Belgische interesse

Een terugkeer naar België behoort tot de mogelijkheden. Verschillende clubs informeerden de voorbije maanden al naar zijn situatie. Onder meer Westerlo, KAA Gent, OH Leuven, KV Kortrijk, KV Mechelen en Zulte Waregem werden al met de flankspeler in verband gebracht.

Voor Michez kan een terugkeer naar de Jupiler Pro League of Challenger Pro League een ideale kans zijn om opnieuw veel speelminuten te verzamelen en zijn carrière nieuw leven in te blazen.

Met zijn leeftijd, Belgische ervaring en grote potentieel blijft Simion Michez een interessante naam op de transfermarkt. De komende weken zullen uitwijzen welke club hem de kans geeft om zijn carrière opnieuw op de rails te krijgen.