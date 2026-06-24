📷 OFFICIEEL Vorig seizoen bij Beerschot via uitleenbeurt, nu naar Jupiler Pro League

KV Kortrijk heeft zijn middenveld versterkt met de komst van Ken Masui. De Japanse spelmaker wordt gehuurd van Nagoya Grampus, met een aankoopoptie. Na een passage bij Beerschot blijft de 25-jarige middenvelder actief op de Belgische velden.

Wie is Ken Masui?

Ken Masui is een Japanse offensieve middenvelder van 25 jaar die voornamelijk uit de voeten kan als nummer tien, maar ook op beide flanken inzetbaar is. De creatieve middenvelder genoot zijn opleiding in Japan en bouwde zijn carrière uit bij Nagoya Grampus, een gevestigde naam in de J-League.

Masui staat bekend om zijn technische kwaliteiten, vista en werkkracht. Met zijn profiel hoopt KV Kortrijk extra creativiteit en aanvallende impulsen aan de selectie toe te voegen. Zijn marktwaarde wordt momenteel geschat op ongeveer 400.000 à 500.000 euro, al kan die bij een sterk seizoen in België snel stijgen.

Van Beerschot naar het Guldensporenstadion

De voorbije zes maanden speelde Masui op huurbasis voor Beerschot. Daar maakte hij kennis met het Belgische voetbal en verzamelde hij waardevolle ervaring in een competitie die steeds vaker een springplank vormt voor Japanse spelers.

Nu kiest KV Kortrijk ervoor om de middenvelder tijdelijk over te nemen van Nagoya Grampus. De Kerels beschikken bovendien over een aankoopoptie, waardoor een definitieve transfer mogelijk wordt als Masui overtuigt.

Kortrijk ziet veel potentieel

Binnen de club is men enthousiast over de komst van de Japanner. “We zijn erg blij dat we Ken kunnen verwelkomen bij KV Kortrijk”, zegt sportief directeur Nils Vanneste in een mededeling van de club aan onze redactie.





Volgens Vanneste beschikt Masui over kwaliteiten die perfect aansluiten bij de ambities van de club. “Hij brengt creativiteit, energie en maturiteit mee. We geloven dat hij met zijn kwaliteiten een belangrijke rol kan spelen binnen onze ploeg.”

Masui overtuigd door het project

Ook de speler zelf kijkt uit naar zijn nieuwe avontuur in West-Vlaanderen. “KV Kortrijk is een club met ambitie, een trouwe achterban en een duidelijk project”, verklaarde Masui bij zijn voorstelling.

De Japanner voelde zich meteen aangesproken door de gesprekken met de clubleiding. “Vanaf de eerste gesprekken voelde ik veel vertrouwen. Ik kan niet wachten om het shirt van KV Kortrijk te dragen en alles te geven voor de supporters.”