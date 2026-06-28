Rik De Mil stuurt meteen krachtig signaal naar Christian Burgess

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Rik De Mil stuurt meteen krachtig signaal naar Christian Burgess
Foto: © photonews
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Ook KAA Gent bereidt zich voor op de komende campagne. De Buffalo's willen volgend seizoen meer regelmaat in hun prestaties leggen en werken daarom nu de nodige oefenwedstrijden af. Zondag was streekgenoot Merelbeke de tegenstander. Voor Christian Burgess was meteen een bijzondere rol weggelegd.

KAA Gent kende geen problemen tegen eerstenationaler Merelbeke. De Buffalo's begonnen goed aan de partij en kwamen al snel op voorsprong. Het was Kanga die al in de zesde minuut raak trof en daar twee minuten later nog een doelpunt aan toevoegde.

Burgess is meteen kapitein

Ito, Dean, Sonko en Kadri zorgden voor de 1-6. Christian Burgess was van de partij en mocht meteen de aanvoerdersband dragen van trainer Rik De Mil. Davy Roef was er immers niet bij. Dat is meteen een duidelijk signaal over de leidersrol die de Engelsman mogelijk ook in de Gentse kleedkamer zal moeten vervullen.

Burgess kwam na jaren van trouwe dienst bij Union SG transfervrij naar Gent. Bij de Brusselaars was hij altijd een van de voortrekkers en mocht hij vaak de aanvoerdersband aantrekken. Hij ging altijd voorop in de strijd en was een van de natuurlijke leiders bij de bekerwinnaar.

Leidersrol

De Mil lijkt nu aan te geven dat hij die rol ook bij Gent moet opnemen. De Buffalo's kunnen een leider met de ervaring van Burgess zeker gebruiken. Hij kent onze competitie als zijn broekzak en won alles wat er te winnen valt.

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Na meerdere triomfen met Union aast Burgess met Gent op nieuw succes. De Buffalo's wonnen na een wisselvallig seizoen de barragewedstrijd om het laatste Europese ticket en versloegen daarin KRC Genk na strafschoppen.

Gent moet daardoor op 23 juli aan de bak in de tweede voorronde van de Conference League. Het Oekraïense LNZ Cherkasy is de tegenstander.

Een belangrijke afspraak

Het is meteen een belangrijke afspraak voor de Oost-Vlamingen die weleens meteen de toon zou kunnen zetten voor de rest van het seizoen. Met Burgess haalden ze er alvast een kracht bij met de nodige ervaring op het Europese toneel. Dat zal zeker helpen.

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