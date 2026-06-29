Sterkhouder van Senegal onzeker voor WK-clash met België

Édouard Mendy is onzeker voor de wedstrijd tegen België in de zestiende finales van het WK, komende woensdag. De Senegalese doelman heeft last van zijn linkerknie.

Édouard Mendy ontbrak in de laatste wedstrijd van Senegal tegen Irak. Hij raakte geblesseerd en werd vervangen door Le Havre-doelman Mory Diaw. Tegen Noorwegen, in de tweede groepsmatch van Senegal, werd de ex-doelman van Chelsea al in de 63e minuut vervangen door Mory Diaw.

Na de wedstrijd tegen Irak (5-0) is Édouard Mendy richting Djedda in Saudi-Arabië gevlogen. Daar onderging hij bijkomende onderzoeken om de toestand van zijn linkerknie beter te beoordelen.

Édouard Mendy kan ontbreken tegen België

Maar volgens de krant L’Équipe zijn de resultaten niet positief. Hij zou de match tegen de Rode Duivels wel eens kunnen missen. Hij wordt echter toch terug bij de Senegalese selectie verwacht vóór de 1/16e finales.

Moeten spelen zonder hun sterdoelman, die tegenwoordig voor Al-Ahli uitkomt, zou een stevige aderlating zijn voor Senegal. Deze situatie moet de komende dagen nauwlettend opgevolgd worden. Bondscoach Pape Thiaw kan mogelijk snel meer duidelijkheid geven op de persconferentie voorafgaand aan die wedstrijd.

Wie is de tweede doelman van Senegal, Mory Diaw?

De tweede doelman van Senegal, Mory Diaw, is een stuk minder bekend. Geboren in Poissy, werd hij opgeleid bij PSG vooraleer hij speelde voor CD Mafra (2015-2017), Lokomotiv Plovdiv (2017), FC United Zürich (2019) en FC Lausanne-Sport (2019-2022).





Daarna keerde hij terug naar Frankrijk met een contract bij Clermont Foot (2022-2025). Hij werd door Clermont Foot ook uitgeleend aan Rodez (2024-2025) en tekende in het seizoen 2025/2026 bij Le Havre. Mory Diaw speelde dit seizoen 30 Ligue 1-wedstrijden voor die club. Hij slikte 41 doelpunten en hield zeven keer de nul.