Sterkhouder van Senegal onzeker voor WK-clash met België

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Sterkhouder van Senegal onzeker voor WK-clash met België
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Édouard Mendy is onzeker voor de wedstrijd tegen België in de zestiende finales van het WK, komende woensdag. De Senegalese doelman heeft last van zijn linkerknie.

Édouard Mendy ontbrak in de laatste wedstrijd van Senegal tegen Irak. Hij raakte geblesseerd en werd vervangen door Le Havre-doelman Mory Diaw. Tegen Noorwegen, in de tweede groepsmatch van Senegal, werd de ex-doelman van Chelsea al in de 63e minuut vervangen door Mory Diaw.

Na de wedstrijd tegen Irak (5-0) is Édouard Mendy richting Djedda in Saudi-Arabië gevlogen. Daar onderging hij bijkomende onderzoeken om de toestand van zijn linkerknie beter te beoordelen.

Édouard Mendy kan ontbreken tegen België

Maar volgens de krant L’Équipe zijn de resultaten niet positief. Hij zou de match tegen de Rode Duivels wel eens kunnen missen. Hij wordt echter toch terug bij de Senegalese selectie verwacht vóór de 1/16e finales.

Moeten spelen zonder hun sterdoelman, die tegenwoordig voor Al-Ahli uitkomt, zou een stevige aderlating zijn voor Senegal. Deze situatie moet de komende dagen nauwlettend opgevolgd worden. Bondscoach Pape Thiaw kan mogelijk snel meer duidelijkheid geven op de persconferentie voorafgaand aan die wedstrijd.

Wie is de tweede doelman van Senegal, Mory Diaw?

De tweede doelman van Senegal, Mory Diaw, is een stuk minder bekend. Geboren in Poissy, werd hij opgeleid bij PSG vooraleer hij speelde voor CD Mafra (2015-2017), Lokomotiv Plovdiv (2017), FC United Zürich (2019) en FC Lausanne-Sport (2019-2022).

Daarna keerde hij terug naar Frankrijk met een contract bij Clermont Foot (2022-2025). Hij werd door Clermont Foot ook uitgeleend aan Rodez (2024-2025) en tekende in het seizoen 2025/2026 bij Le Havre. Mory Diaw speelde dit seizoen 30 Ligue 1-wedstrijden voor die club. Hij slikte 41 doelpunten en hield zeven keer de nul.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Ligue 1
Ligue 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WK
WK Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Senegal
Le Havre
Edouard Mendy
Mory Diaw

Meer nieuws

Alles of niets: cruciale dagen breken aan voor Paul Gheysens én Antwerp

Alles of niets: cruciale dagen breken aan voor Paul Gheysens én Antwerp

15:10
Akkoord? Frank Boeckx zou Hans Vanaken opnieuw uit de ploeg halen

Akkoord? Frank Boeckx zou Hans Vanaken opnieuw uit de ploeg halen

14:00
12
Voormalige Beerschot-speler wordt plots vaste kapitein bij actief WK-land

Voormalige Beerschot-speler wordt plots vaste kapitein bij actief WK-land

14:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 29/06: hokke - Khalaili - Soelle Soelle - Lewandowski

Transfernieuws en Transfergeruchten 29/06: hokke - Khalaili - Soelle Soelle - Lewandowski

13:20
Thierry Henry ziet plots grote WK-kansen voor de Rode Duivels

Thierry Henry ziet plots grote WK-kansen voor de Rode Duivels

12:30
1
Union biedt ver onder de vraagprijs maar krijgt hulp: "Ik wil de stap graag maken"

Union biedt ver onder de vraagprijs maar krijgt hulp: "Ik wil de stap graag maken"

13:20
Eindelijk: Rode Duivel rekent af met hardnekkig imago

Eindelijk: Rode Duivel rekent af met hardnekkig imago

12:00
1
Transferstrijd barst los: Inter wil Union-speler als opvolger van Dumfries

Transferstrijd barst los: Inter wil Union-speler als opvolger van Dumfries

12:50
WK-LIVE 29/6: Supercomputer niet optimistisch over WK-kansen Rode Duivels

WK-LIVE 29/6: Supercomputer niet optimistisch over WK-kansen Rode Duivels

11:40
OFFICIEEL: Jonathan Legear keert terug naar Standard

OFFICIEEL: Jonathan Legear keert terug naar Standard

11:36
Volgend seizoen in de JPL? 16-jarig toptalent krijgt enorme beloning bij Club Brugge

Volgend seizoen in de JPL? 16-jarig toptalent krijgt enorme beloning bij Club Brugge

11:20
1
Waar iedereen zich zorgen over maakte voor het WK bij Rode Duivels is waar we ons nu het minst om bekommeren

Waar iedereen zich zorgen over maakte voor het WK bij Rode Duivels is waar we ons nu het minst om bekommeren

09:30
OFFICIEEL: STVV gaat shoppen in eigen land en haalt nieuwe spits in CPL

OFFICIEEL: STVV gaat shoppen in eigen land en haalt nieuwe spits in CPL

10:37
Supercomputer is duidelijk: zoveel kans maken Rode Duivels op zege tegen Senegal en eindwinst op WK

Supercomputer is duidelijk: zoveel kans maken Rode Duivels op zege tegen Senegal en eindwinst op WK

09:40
1
Ex-Anderlecht-icoon krijgt speciale rol bij tegenstander Rode Duivels: hij moet brandjes blussen

Ex-Anderlecht-icoon krijgt speciale rol bij tegenstander Rode Duivels: hij moet brandjes blussen

08:00
'Anderlecht denkt aan ex-speler van Chelsea als nieuwe middenvelder'

'Anderlecht denkt aan ex-speler van Chelsea als nieuwe middenvelder'

10:01
5
Peter Vandenbempt snoeihard na WK-duel van Broos: "Het was gewoon heel slecht"

Peter Vandenbempt snoeihard na WK-duel van Broos: "Het was gewoon heel slecht"

08:35
Robert Lewandowski kiest verrassend voor ploeg van Belg

Robert Lewandowski kiest verrassend voor ploeg van Belg

09:00
1
Dit is waarom Garcia geblesseerde Zeno Debast toch meenam naar het WK

Dit is waarom Garcia geblesseerde Zeno Debast toch meenam naar het WK

07:00
11
WK-sprookje van Zuid-Afrika eindigt, maar Hugo Broos doet opvallende uitspraak

WK-sprookje van Zuid-Afrika eindigt, maar Hugo Broos doet opvallende uitspraak

07:50
Voormalige Anderlecht-Duivels Vanden Borre en Proto schieten met scherp na groepsfase van België op dit WK

Voormalige Anderlecht-Duivels Vanden Borre en Proto schieten met scherp na groepsfase van België op dit WK

06:30
2
Opvallend: voormalige Anderlecht-flop verlaat zijn club als held

Opvallend: voormalige Anderlecht-flop verlaat zijn club als held

07:20
Dit is waarom Rudi Garcia zo op de toppen van zijn tenen loopt (en interviews naar zijn hand zet)

Dit is waarom Rudi Garcia zo op de toppen van zijn tenen loopt (en interviews naar zijn hand zet)

06:00
2
Belgische supporters bij de slechtste van het WK volgens deze topkrant

Belgische supporters bij de slechtste van het WK volgens deze topkrant

05:00
4
Canada heeft geen genade en bezorgt geschiedenis schrijvende Hugo Broos hartzeer in 92e minuut

Canada heeft geen genade en bezorgt geschiedenis schrijvende Hugo Broos hartzeer in 92e minuut

23:01
Transfernieuws en Transfergeruchten 28/06: Kiaba Brughmans - Kompany

Transfernieuws en Transfergeruchten 28/06: Kiaba Brughmans - Kompany

21:35
Van der Elst waarschuwt bondscoach Rudi Garcia: "Dan krijgt hij nog meer de wind van voren"

Van der Elst waarschuwt bondscoach Rudi Garcia: "Dan krijgt hij nog meer de wind van voren"

21:05
2
WK-LIVE 28/6: Uitblinker Rode Duivels ontbreekt plots op training

WK-LIVE 28/6: Uitblinker Rode Duivels ontbreekt plots op training

21:42
Heeft Kompany echt gebeld om hem naar Bayern te halen? Genk-doelman Brughmans doet er zijn zegje over

Heeft Kompany echt gebeld om hem naar Bayern te halen? Genk-doelman Brughmans doet er zijn zegje over

21:35
🎥 Frustratie en dankbaarheid wisselen af bij deze Rode Duivel: "Het waren moeilijke weken"

🎥 Frustratie en dankbaarheid wisselen af bij deze Rode Duivel: "Het waren moeilijke weken"

20:09
3
U heeft misschien andere indruk, maar De Bruyne hoort bij de absolute uitblinkers op dit WK

U heeft misschien andere indruk, maar De Bruyne hoort bij de absolute uitblinkers op dit WK

20:35
Supercomputer stelt verwachtingen bij: zoveel kans maken Rode Duivels nog om wereldkampioen te worden

Supercomputer stelt verwachtingen bij: zoveel kans maken Rode Duivels nog om wereldkampioen te worden

19:20
Twee Rode Duivels, een Bruggeling en nog veel meer lekkers

Twee Rode Duivels, een Bruggeling en nog veel meer lekkers

18:30
1
Breken jonge talenten na revival door bij KV Mechelen? "Anders moesten we een extra investering doen"

Breken jonge talenten na revival door bij KV Mechelen? "Anders moesten we een extra investering doen"

19:50
Dompers stapelen elkaar op: slecht nieuws bij Anderlecht over Nathan De Cat

Dompers stapelen elkaar op: slecht nieuws bij Anderlecht over Nathan De Cat

18:50
1
'Barcelona schrikt van vraagprijs Club Brugge'

'Barcelona schrikt van vraagprijs Club Brugge'

18:00
23

Meer nieuws

Populairste artikels

Ligue 1

 Speeldag 34
Strasbourg Strasbourg 5-4 Monaco Monaco
Nice Nice 0-0 Metz Metz
Lille OSC Lille OSC 0-2 Auxerre Auxerre
Nantes Nantes Geannuleerd Toulouse Toulouse
Stade Brestois Stade Brestois 1-1 Angers Angers
Lorient Lorient 0-2 Le Havre Le Havre
Lyon Lyon 0-4 RC Lens RC Lens
Marseille Marseille 3-1 Rennes Rennes
Paris FC Paris FC 2-1 PSG PSG

Nieuwste reacties

El Malvario El Malvario over "S’il te plaît, ne me fais pas jouer contre eux" : Amadou Onana va vivre un match très particulier E. Stoefs E. Stoefs over Akkoord? Frank Boeckx zou Hans Vanaken opnieuw uit de ploeg halen JaKu JaKu over Transferbom in de Jupiler Pro League: Genk woest op Club Brugge CringeMedia CringeMedia over Barcelona wil toptalent wegplukken bij Club Brugge: stand van zaken JaKu JaKu over Dit is waarom Garcia geblesseerde Zeno Debast toch meenam naar het WK JaKu JaKu over ‘Eerste contacten gelegd: wordt dit de verrassende volgende bestemming van Kevin De Bruyne?’ Eldonte Eldonte over Volgend seizoen in de JPL? 16-jarig toptalent krijgt enorme beloning bij Club Brugge JaKu JaKu over Robert Lewandowski kiest verrassend voor ploeg van Belg JaKu JaKu over Vreemde beslissing Sibierski: Anderlecht ontslaat pion die het ging halen bij... Kompany Demogorgon Demogorgon over De Bruyne breekt lans voor Rode Duivel: "Hij verdiende meer te spelen, maar had ook concurrentie van mij" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved