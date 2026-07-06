Dramatisch: ex-speler Lokeren, Beerschot, Beveren en Lierse in coma na verkeersagressie

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Kent u Karel Snoeckx nog? In het verleden maakte hij grote sier als voetballer op de Belgische voetbalvelden. Nu ligt de 52-jarige man in een coma na een ongezien geval van verkeersagressie. Zijn vrouw komt met een emotionele getuigenis.