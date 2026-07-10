DONE DEAL: Club Brugge neemt afscheid van een kapitein

Bij Club NXT zijn er al wat spelers vertrokken en dat is nu ook het geval voor de kapitein van de beloftenploeg van de Bruggelingen. Daarmee komt er opnieuw een einde aan een verbintenis van een belangrijke speler bij Club Brugge.

"Siebe Wylin (23) neemt afscheid van Blauw-Zwart en tekent bij Fortuna Sittard. De rechterflankverdediger begon zijn voetbalverhaal bij KSV Roeselare, waarna hij al snel de overstap maakte naar de jeugdopleiding van Club Brugge."

"Daar doorliep hij de reeksen van U8 tot U16. In 2019 trok Wylin naar KV Oostende, waar hij zijn debuut maakte in de Jupiler Pro League in een wedstrijd tegen STVV. In de zomer van 2024 keerde hij terug naar Club Brugge en sloot hij aan bij Club NXT U23."

Club NXT neemt afscheid van Siebe Wylin

"Bij Club NXT U23 groeide hij uit tot aanvoerder en een vaste waarde in de Challenger Pro League. In totaal kwam hij, in die competitie, 49 keer in actie voor Club NXT U23. Goed voor vier doelpunten en drie assists. Bedankt voor alles, Siebe, en heel veel succes in je verdere carrière!", aldus Club Brugge in een bericht op de eigen webstek.

Blue & black memories forever. 🔵⚫️



Siebe Wylin trekt naar Fortuna Sittard. All the best, Siebe. ℹ️



🔗 | https://t.co/KDUbrCFEN6 pic.twitter.com/9YnMq75D7D — Club NXT (@ClubNxt) July 10, 2026

Bij Club Brugge lijkt er wel een heel nieuw elan te zijn geboren, ook onder meer door het vertrek van Wylin. Hij is al lang niet de eerste die bij Club Brugge zal vertrekken of al is vertrokken. Er zijn deze zomer al een paar vergelijkbare verhalen te melden geweest.





Daan Braspenning verliet Club Brugge uiteindelijk voor een avontuur bij een concurrent in de Jupiler Pro League. OH Leuven haalt er de speler namelijk bij. "Na 8 jaar bij Blauw-Zwart trekt Daan Braspenning naar OH Leuven. Bedankt voor alles & veel succes, Daan!", wilden ze op de sociale media van Club Brugge hun ex-speler een hart onder de riem steken en veel succes wensen bij de nieuwe uitdaging. En dan was er ook nog het verhaal rond Stan Naert, die uiteindelijk naar KV Mechelen trok.