Wat doet Anderlecht? 'Plots slaat transferdossier van Killian Sardella helemaal om'

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Wat doet Anderlecht? 'Plots slaat transferdossier van Killian Sardella helemaal om'
Foto: © photonews
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Killian Sardella zag een zomerse transfer naar Duitsland steeds dichterbij komen, maar een zware blessure heeft het dossier plots afgeremd. De rechtsachter van Anderlecht stond nadrukkelijk in de belangstelling van VfL Wolfsburg, dat al ver stond in de gesprekken met de speler zelf.

De Duitse club had Sardella een bijzonder aantrekkelijk loonvoorstel gedaan en wilde hem deze zomer naar de Bundesliga halen. Ook met de speler zelf waren de contacten al vergevorderd. Anderlecht probeerde intussen zijn contract open te breken, maar vond de financiële eisen van de verdediger te hoog.

Wolfsburg zette stevig door

Daardoor leek een vertrek steeds waarschijnlijker. Sardella ligt in Brussel nog vast tot juni 2028, maar paars-wit stond voor een moeilijke keuze: verlengen aan betere voorwaarden of deze zomer proberen te cashen.

Die situatie is nu helemaal veranderd. De 24-jarige verdediger liep een scheur in de quadriceps op en moest geopereerd worden. Daardoor zal hij een tijd buiten strijd zijn en is ook zijn transferdossier onzeker geworden.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri heeft de blessure de interesse van Wolfsburg "aanzienlijk doen afkoelen". Dat betekent niet noodzakelijk dat de transfer volledig van de baan is, maar de Duitse club lijkt voorlopig een stap terug te zetten.

Blessure komt op slecht moment

Voor Sardella is de timing bijzonder ongelukkig. Hij keek uit naar een nieuwe uitdaging en leek met Wolfsburg een concrete optie te hebben gevonden. Nu moet eerst duidelijk worden hoe zijn revalidatie verloopt en wanneer hij opnieuw inzetbaar zal zijn.

Anderlecht blijft intussen met een lastig dossier zitten. Sardella behoort al jaren tot de vaste kern en kwam 178 keer in actie voor paars-wit. Daarin scoorde hij één keer en gaf hij elf assists.

Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 2,5 miljoen euro. Door zijn blessure is het echter moeilijk in te schatten wat er deze zomer nog mogelijk is. Eerst wacht een revalidatie, daarna pas kan opnieuw naar zijn toekomst worden gekeken. Anderlecht mist zijn speler in ieder geval enkele weken.

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Killian Sardella

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