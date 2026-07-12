EXCLUSIEF: Nicky Hayen moet meteen ferme domper slikken

Het lag al een paar dagen in pijplijn, maar nu is het ook officieel. Nicky Hayen is niet langer coach bij KRC Genk. De T1 trekt naar Burnley. Bij Burnley zal hij echter meteen geconfronteerd worden met een ferme domper op de feestvreugd, want Maxime Estève gaat er vertrekken richting RB Leipzig.

Met Johan Walckiers vanuit Los Angeles

"Nicky Hayen heeft KRC Genk eerder deze week ingelicht dat hij een onverwachte kans heeft gekregen bij Burnley FC in de Engelse Championship. Hayen gaf aan daarop te willen ingaan. Intussen werd tussen alle partijen een akkoord bereikt", opende KRC Genk een persbericht.

Hayen trok dus naar Burnley in Engeland en heeft daar flinke dromen richting Premier League - iets wat ene Vincent Kompany hem bij Burnley al eens voordeed. En bij de Engelse club krijgt hij meteen heel wat toppers onder hem.

Burnley en Hayen verliezen hun kapitein

Hoewel: een van de beste spelers zal er wel nog vertrekken, want Maxime Estève zal voor een ander avontuur kiezen. Hij staat in de belangstelling van RB Leipzig en zou voor een bedrag van meer dan dertig miljoen euro naar Duitsland verkassen.

Maandag staan de medische testen op het programma en daarna staat niets een handtekening nog in de weg voor de jonge Fransman, die afgelopen seizoen kapitein was voor Burnley. Meteen een stevige domper dus voor Nicky Hayen, die naar een opvolger zal moeten gaan zoeken.





Burnley incasseert 32 miljoen euro voor Maxime Estève

De 24-jarige Fransman heeft volgens Transfermarkt momenteel een marktwaarde van zo'n 28 miljoen euro. Uiteindelijk zal hij voor 32 miljoen euro naar Duitsland trekken, waardoor Burnley financieel een enorm goede zaak doet.

Doorheen zijn carrière zit Maxime Estève al aan 176 wedstrijden, waarvan 59 in de Ligue 1 en 50 in de Premier League. Nu kan hij via The Championship opnieuw proberen een stapje te zetten richting de Premier League en zo verder doorstromen in zijn nog steeds prille carrière.