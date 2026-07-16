Club Brugge moet schakelen na zware tegenvaller op transfermarkt

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Club Brugge moet schakelen na zware tegenvaller op transfermarkt
Foto: © photonews
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Club Brugge moet op zoek naar een andere piste op het middenveld. Yannik Engelhardt stond op de radar van blauw-zwart, maar de 25-jarige Duitser kiest volgens Sacha Tavolieri voor SC Freiburg. Club schakelt daardoor door naar alternatieve opties.

Engelhardt kiest voor Bundesliga

Engelhardt speelt momenteel bij Como, waar hij nog tot juni 2027 onder contract ligt. De defensieve middenvelder heeft volgens Transfermarkt een marktwaarde van 7 miljoen euro en was in het verleden ook Duits jeugdinternational.

Een transfer naar Club Brugge komt er dus niet. Engelhardt kiest voor Freiburg en daarmee ook voor een terugkeer naar de Bundesliga, de competitie van zijn thuisland. Dat is geen onlogische keuze, want de Duitser bouwde het grootste deel van zijn carrière op in eigen land.

Como was voor Engelhardt zijn eerste buitenlandse ervaring. Daarvoor speelde hij alleen voor Duitse clubs. Hij kwam onder meer uit voor Borussia Mönchengladbach, Düsseldorf en Werder Bremen. Opvallend genoeg kent hij Freiburg ook al. In het verleden werd hij er al eens aan uitgeleend, al kwam hij toen enkel in actie voor de tweede ploeg.

Club zoekt alternatief voor Stankovic

Voor Club Brugge is dit een tegenvaller in de zoektocht naar versterking op het middenveld. Blauw-zwart moet nog altijd op zoek naar een opvolger voor Aleksandar Stankovic. De Serviër keerde deze zomer terug naar Inter Milan, waardoor er centraal op het middenveld ruimte is ontstaan.

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Engelhardt paste op papier in dat profiel. Hij is een defensieve middenvelder, heeft ervaring in verschillende competities en zit op een leeftijd waarop hij meteen inzetbaar moet zijn. Toch zal Club nu dus verder moeten kijken.

Dat hoeft niet meteen dramatisch te zijn, maar het dossier toont wel dat blauw-zwart niet zomaar elke target kan binnenhalen. Spelers uit Duitsland kiezen vaak snel voor een kans in de Bundesliga, zeker als er een club als Freiburg opduikt.

Club Brugge heeft deze zomer al stevig werk geleverd op de transfermarkt, maar het middenveld blijft een belangrijk aandachtspunt. Na het vertrek van Stankovic wil de club daar nog kwaliteit en evenwicht bij. Engelhardt wordt het niet, waardoor de zoektocht verdergaat.

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