Kylian Hazard zorgt voor onrust en stuurt duidelijke boodschap naar zijn bestuur

Kylian Hazard heeft voor onrust gezorgd bij RFC Liège. De jongste van de bekende Hazard-broers vierde woensdag zijn 31ste verjaardag, maar deed dat niet helemaal zorgeloos. De aanvaller/middenvelder liet verstaan dat hij nadenkt over zijn toekomst bij de club en een vertrek niet uitsluit.

Hazard heeft twijfels over zijn rol binnen het nieuwe project van de Luikse club. Hoewel hij benadrukt dat hij zich goed voelt bij RFC Liège, wil hij vooral duidelijkheid over zijn sportieve perspectieven.

“Ik wil niet blijven om op de bank te zitten”

Hazard kende een degelijke voorbereiding. Hij speelde verschillende oefenwedstrijden, scoorde onder meer tegen Aywaille en Waremme en lijkt fysiek beter voorbereid dan vorig seizoen. Toch overheerst bij hem momenteel geen volledige tevredenheid.

“Ik heb me dit seizoen beter voorbereid. Ik kon wedstrijden na elkaar spelen zonder blessures en heb ook doelpunten gemaakt, zelfs wanneer ik als aanvaller werd uitgespeeld. Dat is positief”, vertelde Hazard aan Sudinfo.

Toch schoof hij de verantwoordelijkheid door naar de technische staf. “Nu zijn het de trainers die beslissen. We zullen moeten bekijken of zij met mij verder willen gaan of andere plannen hebben. Er zijn nog twaalf dagen om duidelijkheid te krijgen.”

Die woorden tonen dat Hazard niet zeker is van een basisplaats bij de start van de Challenger Pro League. En daar wil hij zich niet zomaar bij neerleggen.





“Ik ken de voetbalwereld. Als er kansen komen, moet je alles bekijken. Ik heb misschien het gevoel gekregen dat ik niet degene zal zijn die aan het seizoen begint. Maar ik heb nog vier of vijf jaar om op een goed niveau te spelen. Ik ga dus niet hier blijven om op de bank te zitten.”

Toekomst ligt nog open

Een concreet vertrek lijkt voorlopig nog niet aan de orde, maar Hazard houdt alle opties open. De voormalige speler van onder meer Chelsea en Zulte Waregem wil vooral terechtkomen op een plek waar hij zich gewaardeerd voelt.

“Ik ga niet zeggen dat ik al met andere clubs praat, maar ik ga ook niet zeggen van niet. Geen enkele deur is gesloten. Ik voel me goed in Rocourt, maar het moet ook van beide kanten komen.”

De uitspraken zorgen alvast voor de nodige beroering bij RFC Liège. Hazard is met zijn ervaring en zijn technische kwaliteiten een belangrijke speler binnen de selectie, maar lijkt nu duidelijkheid te vragen over zijn toekomst en zijn plaats in de plannen van de club.