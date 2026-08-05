Union doet Bodø/Glimt bibberen: Noorse topploeg geeft zelf toe dat het anders moet

Union leek Bodø/Glimt een stevige tik te geven, maar gaf in de slotfase een historische zege uit handen. Toch verlaat de vicekampioen de heenmatch met vertrouwen: de gevreesde Noren bleken allesbehalve ongenaakbaar. Hun trainer was dan ook allesbehalve tevreden.

Union zal achteraf met gemengde gevoelens terugkijken naar deze partij: concentratiefouten leverden drie tegengoals op en die naïviteit na het late 3-2 maakt zuur. Tegelijk kan Union er prat op gaan dat het een ploeg aan het wankelen bracht die de afgelopen weken zelden zo werd uitgedaagd.

Sinds de herstart van het Noorse kampioenschap na het WK had Bodø/Glimt vijf wedstrijden gespeeld: vijf overwinningen, geen enkel doelpunt tegen en tien gemaakte treffers. Gisteren bleek echter dat de bezoekers konden profiteren van defensieve zwaktes bij Union, terwijl ze zelf ook behoorlijk in de problemen kwamen telkens Union aan de haal ging. Naast de drie tegengoals creëerden de Brusselaars heel wat hete situaties in het laatste derde van het veld.

Concentratie en naïviteit kostten duur

Het beeld van de wedstrijd was er een van wisselend initiatief. Union toonde karakter en bleef druk zetten, maar slaagde er meerdere keren niet in om een voorsprong te verzilveren of opgebouwde druk af te maken. Die momenten van slordigheid en een gebrek aan scherpte bij balverlies werden meteen afgestraft: telkens wanneer de Belgen even wegzakten, kreeg Bodø/Glimt jeugdige tegenprikjes die in doelpunten werden omgezet.

Knutsen: "Te veel duels en technische fouten"

Trainer Kjetil Knutsen gaf het directe verdict na de partij: "We verloren veel te veel duels en maakten te veel technische fouten. Het wordt een slijtageslag die ver afstaat van het tempo dat we wilden." Hij erkende dat zijn ploeg geluk had met het punt: "De uitslag is oké, maar de kansen waren meer voor Union. We slikken absoluut verschrikkelijke goals en hebben zelfs geluk dat het niet erger werd."

"Instructies niet gevolgd" — waarschuwing voor Union

Knutsen was ook duidelijk over individuele opdrachten: "We hebben duidelijke afspraken wie wie moet dekken bij balverlies. Dat we nog net voor het einde een doelpunt slikken is volstrekt zinloos. We moeten een heel ander gezicht tonen. Ik verwacht een totaal andere terugwedstrijd."



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Voor Union betekent dat een duidelijke waarschuwing: een 3-3 is verre van een slecht resultaat voor Bodø/Glimt, een ploeg die thuis op het kunstgras van Aspmyra vorig seizoen onder meer Inter Milan, Manchester City en Atlético Madrid klopte. Union zelf is nochtans geen team dat snel van zijn stuk raakt buiten eigen stadion, wat de terugmatch nog spannender maakt.