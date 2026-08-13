"Je gaat verschieten als je die teams naast elkaar legt": heeft Fred Vanderbiest een punt?

KV Mechelen was vorig seizoen nog de revelatie in de Jupiler Pro League, door voor het eerst (en het laatst gezien de competitiehervorming?) de Champions' Play-offs te halen. Dit seizoen werd begonnen met een nederlaag op bezoek bij KAA Gent.

KV Mechelen is nog niet op kruissnelheid en dat is een understatement. In aanloop naar de eerste speeldag op bezoek bij KAA Gent moest coach Fred Vanderbiest puzzelen door een aantal blessures en door gebrek aan nieuwe, verse krachten binnen de ploeg.

En dat ondanks toch het vertrek van een aantal belangrijke spelers. De coach gaf vooraf nog aan dat het nieuwe competitieformat ervoor kan zorgen dat de topclubs er meteen zullen moeten staan, maar dat er toch ook een positief gegeven kan aan zijn.

KV Mechelen is nog aan het zoeken volgens Fred Vanderbiest

"Voor jonge gasten is dit competitieformat beter. Je kan hen op een deftig competitief niveau minuten laten maken. Het gaat nog altijd ergens om, maar zonder de specifieke druk van de play-offs. Voor hun ontwikkeling kan dat een zegen zijn", aldus Vanderbiest vooraf. Maar dus eerst natuurlijk de doelstellingen halen.

Die doelstellingen liggen ook dit seizoen in de subtop voor Malinwa, als het even kan. Al zal er dan mogelijk toch nog wel wat moeten veranderen aan de kern met oog op die doelstellingen. En dat besefte de coach toch ook wel na de eerste speeldag in de Jupiler Pro League tegen KAA Gent.

Malinwa heeft geen gebrek aan kwaliteit, maar er veranderde wel veel in vergelijking met vorig seizoen

"Gebrek aan kwaliteit is het niet, maar je moet er te veel tegelijk inpassen. Dan mis je een beetje een over mijn lijk-mentaliteit. Er is nog iets te weinig durf in de duels omdat ze de maturiteit nog missen, dat is bij Burgess, Ngom en Van der Heyden toch anders. We willen het te braaf doen op bepaalde momenten."





"De competitie duurt nog lang genoeg om dit in te halen. Je kan elke wedstrijd alles op alles zetten van het begin tot het einde. We hopen dat er versterkingen komen en niet te veel spelers meer vertrekken. Waar of wie? De posities zijn geweten, iedereen heeft ook gezien wie er vertrokken is en waar er dus iets nodig is."

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Om vervolgens een duidelijk statement weg te geven: "Als je de ploeg van de eerste speeldag tegen Zulte Waregem vorig seizoen naast de ploeg van de eerste match van dit seizoen zet, dan is het verschil wel groot", aldus de coach van Malinwa.

"En dan ga je wel verschieten. Het is zaak dat we zo snel mogelijk de juiste pionnen hebben en ook een paar spelers kunnen recupereren", aldus Vanderbiest. We hebben de proef toch even op de som genomen en eens de ploeg van zondag vergeleken met die van speeldag 1 vorig seizoen.

Hoe groot is het verschil écht in de basiself?

Op 26 juli 2025 speelde Malinwa 1-1 gelijk op bezoek bij Zulte Waregem. De elf spelers die toen in de basis begonnen? De Wolf, Marsa, Halhal, Belghali, Zekri, Schoofs, Hammar, Pflücke, Mrabti, Lauberbach en Storm.

Bleven daarvan over tegen KAA Gent: Marsa, Zekri en Hammar. Acht nieuwe namen dus tussen de lijnen. De invallers toen waren Koudou, Ozdemir, Bafdili en Teague. Daarvan was enkel Bafdili er bij tegen KAA Gent, Koudou maakte geen minuten. Het valt dus op: het team ziet er helemaal anders uit dan iets meer dan een jaar geleden. En dat maakt het werk van Fred Vanderbiest niet makkelijker.