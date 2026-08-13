Grote lof voor Cercle-revelatie: "Heeft zijn kans volledig zelf afgedwongen"

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Grote lof voor Cercle-revelatie: "Heeft zijn kans volledig zelf afgedwongen"
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Cercle Brugge pakte vorige week een punt op het veld van Standard. Viggo Martens (19) mocht in die wedstrijd meer dan een uur meevoetballen van coach Lars Friis. De Deen is vol lof over de jonge Belg.

Martens is momenteel gewoon beter

Martens maakte zijn debuut voor de hoofdmacht van groen-zwart. De middenvelder overtuigde tijdens de voorbereiding en werd in de Vurige Stede voor de leeuwen gegooid. Cercle-coach Lars Friis twijfelde niet toen hij Martens de voorkeur gaf boven andere, meer ervaren pionnen.

"Viggo is op dit moment gewoon beter", wordt Friis geciteerd door Het Laatste Nieuws. "Eén brok kracht en energie, ook al moet hij nog aan spiermassa winnen en is hij zeker niet de grootste. Maar zijn fysieke inbreng is fenomenaal. En in de duels gooit hij alles in de strijd."

Martens heeft het helemaal zelf afgedwongen

Martens was zelf verrast dat hij mocht starten, ondanks zijn goede voorbereiding. Na iets meer dan een uur zat zijn wedstrijd erop. "Viggo begreep dat", zegt Friis. "Hij bedankte me voor de kans die ik hem schonk, maar ik heb meteen duidelijk gemaakt dat hij die volledig zelf had afgedwongen."

Het siert Martens, die keihard werkt om zijn plaats af te dwingen, maar de voeten daarbij stevig op de grond lijkt te houden. Het voormalige jeugdproduct van KAA Gent bedankt Céderique Tulleners, de assistent van Wouter Vrancken bij Hearts.

Tulleners was vorig seizoen aan de slag als coach van Jong Cercle en werkte daar nauw samen met Martens. De jongeling zegt dat Tulleners een belangrijke rol heeft gespeeld, net als Dwight Waeytens, de man die hem naar groen-zwart loodste.

Bevestigen tegen STVV

Martens wil zich nu tegen STVV voor het eerst aan het groen-zwarte thuispubliek tonen. Als hij dezelfde inzet aan de dag legt, zal het niet lang duren voordat de Cercle-handen op elkaar gaan voor de middenvelder.

Martens werkt stilaan aan zijn doorbraak. Tegen STVV moet hij bevestigen. Ook om het vertrouwen van Friis te behouden.

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Lars Friis
Viggo Martens

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