Het sprookje van jonge Gent-speler gaat onverminderd verder

Het sprookje van Matties Volckaert bij KAA Gent gaat verder. Tegen IFK Göteborg maakte hij een belangrijk doelpunt voor de Buffalo's, die zo naar de volgende ronde mogen in de voorrondes van de Conference League. Zeer mooi van de jonge Oost-Vlaming.

Het was Ivan Leko die Matties Volckaert in november 2025 liet debuteren bij de A-kern van KAA Gent. Hij gaf de jongeling een kans tegen KRC Genk door de blessure van Duverne onder meer. Daarna was de speler nooit meer weg te denken uit de A-kern van KAA Gent.

De verdediger is pas sinds eind mei 2025 profvoetballer bij KAA Gent. Toen tekende hij een contract bij de Buffalo's, die hem nu daarna een kans gaven op het maken van minuten bij de A-ploeg. Of hoe je met hard werken overal kan komen.

Matties Volckaert toont zijn waarde voor KAA Gent

Het voorbije jaar speelde Volckaert als centrale verdediger, als rechtsachter, nu ook als rechterwinger: hij is polyvalent, maar speelt ook zeker waar een coach hem nodig heeft. En altijd met dezelfde inzet, durf en vol goede moed.

Een paar jaar geleden zat hij nog als supporter van de Buffalo's in het stadion tegen Chelsea, nu scoorde hij in de Conference League tegen IFK Göteborg. Een knappe kopbalgoal, waardoor hij opnieuw liet zien wat hij in zijn mars heeft.

Matties Volckaert is een knokker

"Matties Volckaert heeft een goed seizoen gehad vorig seizoen. Het einde verliep iets moeilijker, wat logisch is. Maar Matties is heel eerlijk en open, altijd positief, werkt heel hard en hij knokt zich mede daardoor terug in de ploeg."





"En dan doet hij dit: scoren in Europa", is Rik De Mil onder de indruk. "Dat is heel mooi voor hem. Je moet je niet in bochten wringen bij hem en hij zal ook eerst en vooral naar zichzelf kijken. Geen excuses, niet de coach, niet andere spelers, niet de warmte. Hij gaat altijd keihard werken aan zichzelf. Zo knok je jezelf in de ploeg."