Reactie Timmy Simons houdt hart vast voor sterkhouder: "Ik heb hem met krukken zien zitten..."

Robbie Maes vanuit King Power at Den Dreef Stadion
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Timmy Simons houdt hart vast voor sterkhouder: "Ik heb hem met krukken zien zitten..."
Foto: © photonews
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Oud-Heverlee Leuven verloor niet alleen de wedstrijd van Club Brugge, maar zag ook een sterkhouder vroeg in de wedstrijd uitvallen. De zorgen voor Timmy Simons zijn dan ook groot.

Oud-Heverlee Leuven begon tegen Club Brugge bijzonder gretig aan de wedstrijd. De Leuvenaars zetten vanaf de aftrap hoog druk en maakten het Club bijzonder lastig om onder die druk uit te voetballen. Henok Teklab was daarbij een van de spelers die voor het meeste gevaar zorgde, maar de flankaanvaller moest de strijd al vroeg staken.

Teklab zag eerst nog een schot afgeblokt worden door Kyriani Sabbe, maar blesseerde zich bij die actie. OHL-coach Timmy Simons moest daardoor al vroeg ingrijpen en Opoku brengen.

Na afloop kwam Simons met meer nieuws over de blessure van zijn speler. Een duidelijke diagnose kon de coach nog niet geven, maar de beelden baarden hem wel zorgen.

"Ja, dat zullen we moeten afwachten hoe ernstig het is. Henok is iemand die normaal gezien blijft staan. Dat is een machine. Ik hoop dus dat het niet te ernstig is. Ik heb hem met krukken op de bank zien zitten", vertelde Simons.

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Volgens de OHL-coach zegt dat veel over de ernst van de situatie. "Ik ben benieuwd wat daar uit gaat komen. Ik hoop dat het niet te ernstig is. Want normaal gezien is hij iemand die om een vervanging zou vragen als het echt nodig is."

Sabbe treft geen schuld

Simons baalde dan ook stevig van het verlies van zijn flankaanvaller. Al weet hij als ex-profvoetballer maar al te goed dat dit een ongelukkige actie was.

"Sabbe kan er natuurlijk ook niets aan doen. Maar het is wel jammer dat je zo iemand op dat moment verliest."

Hoe lang Teklab precies aan de kant zal staan, is voorlopig onduidelijk. De 27-jarige Duitser is nochtans een belangrijke pion in het elftal van Simons. Hij werd vorig seizoen weggeplukt bij Union.

OHL krijgt even ademruimte

De komende dagen moet duidelijk worden hoe ernstig zijn blessure is en hoelang OHL het zonder zijn sterkhouder moet stellen. Een voordeel is alvast dat de Leuvenaars volgende week geen competitiewedstrijd spelen. Door de Europese verplichtingen van KAA Gent ligt de competitie voor OHL even stil.

Dat geeft Teklab en de medische staf alvast wat extra tijd om de schade op te meten. En voor de rest van de kern om de koppen bij elkaar te steken na een nul op zes.

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