Club Brugge haalt opnieuw Ghanees toptalent binnen en troeft Bayer Leverkusen af

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Club Brugge haalt opnieuw Ghanees toptalent binnen en troeft Bayer Leverkusen af
Foto: © photonews
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Club Brugge staat op het punt om opnieuw een veelbelovend Afrikaans talent aan de opleiding toe te voegen. De 17-jarige Abdul Manaf Ansah zou na succesvolle stages in Duitsland en België dicht bij een overstap naar Blauw-Zwart staan. De middenvelder wordt beschouwd als een van de grotere talenten van zijn generatie in Ghana en zou onder meer Bayer Leverkusen achter zich laten.

Ansah keerde onlangs terug naar Ghana nadat hij zich tijdens zijn Europese avontuur in de kijker had gespeeld. Verschillende clubs toonden interesse, maar volgens Ghanese bronnen heeft Club Brugge momenteel de beste papieren om de defensieve middenvelder vast te leggen.

Zeven goals en tien assists

Ansah komt uit voor Emmanuel City FC, een Ghanese academie die steeds nadrukkelijker op de Europese radar verschijnt. De opleiding bracht eerder ook Oscar Naasei Oppong voort, die onlangs een transfer naar Real Madrid realiseerde.

Afgelopen seizoen was Ansah bijzonder productief. In 25 wedstrijden voor Emmanuel City in de Greater Accra Division Two League was hij goed voor zeven doelpunten en liefst tien assists. Zijn kwaliteiten liggen evenwel niet alleen in de statistieken. Ansah wordt omschreven als een speler met een groot tactisch inzicht, veel rust aan de bal en het vermogen om de defensie vanuit het middenveld te beschermen.

Ook internationaal deed de Ghanees al ervaring op. Ansah maakte deel uit van de U20-selectie van Ghana op het WAFU Zone B U20 Championship van 2025. De Black Satellites schopten het daar tot de finale, waarin ze als tweede eindigden.

Club NXT als volgende stap

Een onmiddellijke aansluiting bij de A-kern van Club Brugge is niet aan de orde. Door de FIFA-regels rond internationale transfers van minderjarigen kan Ansah zijn professionele contract naar verwachting pas tekenen wanneer hij in maart 2027 achttien wordt.

De bedoeling is vervolgens dat hij zijn eerste stappen in het Europese voetbal zet bij Club NXT. Dat past in de strategie van Club Brugge om jonge talenten via de eigen beloftenploeg klaar te stomen voor het eerste elftal.

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