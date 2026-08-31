Opvallende transfer op komst: 'STVV versterkt zich met Tottenham-verdediger'

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Opvallende transfer op komst: 'STVV versterkt zich met Tottenham-verdediger'
Foto: © photonews
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STVV lijkt opnieuw versterking te halen voor de defensie. Kota Takai is op weg naar Stayen. De Japanse centrale verdediger legt zijn medische testen af bij de Limburgse club en moet er het vertrek van Loïc Mbe Soh helpen opvangen.

Mbe Soh verliet STVV deze zomer voor Sparta Praag, waardoor er achterin een vacature ontstond. Met Takai lijkt de club nu uit te komen bij een profiel met internationale ervaring en behoorlijk wat potentieel. Volgens Het Nieuwsblad legt hij zijn medische tests af in Sint-Truiden.

Takai moet defensie versterken

Takai is 1,92 meter groot en ligt momenteel onder contract bij Tottenham. De Engelse topclub haalde hem in de zomer van 2025 weg bij Kawasaki Frontale in Japan. Een echte doorbraak in Londen kwam er voorlopig niet. Takai speelde geen officiële wedstrijd voor Tottenham en werd daarom in januari 2026 uitgeleend aan Borussia Mönchengladbach.

Bij de Duitse club kwam hij acht keer in actie. Die uitleenbeurt leverde hem dus wel speelminuten op, maar niet genoeg om meteen een vaste rol af te dwingen bij Tottenham.

Een overstap naar STVV kan hem nu opnieuw de kans geven om regelmatiger op het veld te staan. Voor een jonge centrale verdediger kan de Jupiler Pro League daarbij een interessante tussenstap zijn.

Ook al international voor Japan

Takai heeft ondanks zijn jonge leeftijd ook al ervaring op internationaal niveau. Hij verzamelde vier caps voor Japan en wordt dus ook in eigen land als een interessant profiel gezien.

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Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde vijf miljoen euro. Dat maakt zijn mogelijke komst naar STVV extra opvallend, zeker omdat hij bij Tottenham nog onder contract ligt.

Voor STVV zou hij vooral de leegte moeten helpen vullen die na het vertrek van Mbe Soh ontstond. Met zijn lengte en ervaring in Japan en Duitsland brengt hij bovendien een ander profiel mee naar de Truiense defensie.

De medische testen zijn nu de volgende stap. Als die zonder problemen verlopen, kan Takai snel aansluiten bij de groep. Voor de Japanner wordt België dan opnieuw een kans om ritme op te doen en zich verder te ontwikkelen. Voor STVV betekent zijn komst mogelijk een stevige versterking op een positie waar deze zomer nog nood was aan extra kwaliteit.

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