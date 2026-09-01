Bondsparket wil Cissé (Gent) zwaarder straffen dan Forbs (Club Brugge): clubs reageren

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KAA Gent - Club Brugge werd een pittige Slag om Vlaanderen. De thuisploeg won met 2-1 van blauw-zwart en deed zo een goede zaak in het klassement. Achteraf was er wel heel wat te doen over een paar rode kaarten. Nu heeft ook het Bondsparket zich geroerd in de zaak. En ze zijn best wel streng, al kunnen Gent en Club Brugge nog in beroep tegen de schorsingen voor Forbs en Cissé.