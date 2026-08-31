Was rood voor Carlos Forbs terecht? Jonathan Lardot is heel duidelijk

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 12 reacties
Was rood voor Carlos Forbs terecht? Jonathan Lardot is heel duidelijk
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

De rode kaart voor Carlos Forbs tijdens KAA Gent-Club Brugge blijft voer voor discussie. De aanvaller van blauw-zwart werd in de tweede helft rechtstreeks uitgesloten na een opstootje met Siebe Van der Heyden. Jonathan Lardot vindt de beslissing van Erik Lambrechts echter terecht en wijst vooral naar de agressiviteit van de reactie.

Van der Heyden maakte eerst een overtreding op Forbs, waarna de Club-aanvaller meteen reageerde. Lambrechts twijfelde niet en trok rood. Volgens Lardot is dat op normale snelheid een logische beslissing.

Lardot verdedigt keuze van Lambrechts

“Ik denk dat we op normale snelheid eigenlijk unaniem kunnen zeggen dat deze actie een rode kaart verdient”, vertelde Lardot bij DAZN. Hij begrijpt dat de discussie verandert wanneer de beelden frame per frame worden bekeken. Dan kan volgens hem misschien worden gedebatteerd over geel of rood. Toch blijft de aard van de reactie doorslaggevend.

“Ik zie vooral de agressiviteit in de reactie van de speler van Club Brugge. Daarom vind ik dat Erik Lambrechts terecht rood trekt.” Lardot benadrukt dat hij zulke reacties niet genormaliseerd wil zien, ongeacht of het om prof- of amateurvoetbal gaat. Daarom is hij zelfs tevreden dat Lambrechts streng durfde te zijn.

“Dit had niets met voetbal te maken”

De Slag om Vlaanderen was nochtans stevig, met veel harde duels en confrontaties tussen spelers. Toch vindt Lardot dat de scheidsrechter zich goed aan de intensiteit van de wedstrijd aanpaste.

Volgens hem waren de andere felle momenten nog altijd voetbalacties. Bij Forbs lag dat anders. “Deze reactie had niets met voetbal te maken.” Voor Lardot is dat precies het onderscheid. Intensiteit en fysieke duels mogen deel uitmaken van zo’n wedstrijd, maar een agressieve reactie na de actie is iets anders.

Lees ook... Hein Vanhaezebrouck spreekt klare taal over Man van de Match in KAA Gent-Club Brugge

Dat sommige supporters en analisten rood te streng vinden, begrijpt hij wel. Zelf blijft hij echter bij zijn standpunt. Lambrechts toonde volgens hem lef en nam een beslissing die ook goed is voor het imago van het voetbal.

12 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
KAA Gent
Carlos Forbs

Meer nieuws

Hein Vanhaezebrouck spreekt klare taal over Man van de Match in KAA Gent-Club Brugge

Hein Vanhaezebrouck spreekt klare taal over Man van de Match in KAA Gent-Club Brugge

20:00
‘KAA Gent heeft oplossing voor Max Dean: dit is de transfersom’

‘KAA Gent heeft oplossing voor Max Dean: dit is de transfersom’

19:10
Anderlecht breekt mogelijk clubrecord, maar het verleden waarschuwt meteen

Anderlecht breekt mogelijk clubrecord, maar het verleden waarschuwt meteen

19:00
1
Donkere wolken boven RAAL La Louvière: onderzoek naar mogelijk misbruik binnen jeugdwerking

Donkere wolken boven RAAL La Louvière: onderzoek naar mogelijk misbruik binnen jeugdwerking

18:50
Heuglijk nieuws bij de VRT: Sporza-gezicht verwacht eerste kindje De derde helft

Heuglijk nieuws bij de VRT: Sporza-gezicht verwacht eerste kindje

19:30
1
Ook KAA Gent casht stevig: 'Matias Fernandez-Pardo maakt zich op voor knaltransfer naar Premier League'

Ook KAA Gent casht stevig: 'Matias Fernandez-Pardo maakt zich op voor knaltransfer naar Premier League'

17:00
Alweer een nieuwe club: PSV wil zich versterken met Arthur Vermeeren (ex-Antwerp)

Alweer een nieuwe club: PSV wil zich versterken met Arthur Vermeeren (ex-Antwerp)

18:30
1
Dan toch de transfer voor pion Club Brugge? Analyse

Dan toch de transfer voor pion Club Brugge?

09:00
12
BREAKING: Lionel Messi zet punt achter interlandcarrière bij Argentinië

BREAKING: Lionel Messi zet punt achter interlandcarrière bij Argentinië

17:20
Marc Degryse is héél kritisch voor Club Brugge en viseert één speler

Marc Degryse is héél kritisch voor Club Brugge en viseert één speler

08:00
14
Nog niet zo straf als Kiyine, maar ook OHL-speler krijgt stevige straf na bizarre verkeersinbreuk

Nog niet zo straf als Kiyine, maar ook OHL-speler krijgt stevige straf na bizarre verkeersinbreuk

16:20
6
'Meer dan eerst gedacht: dit bedrag krijgt KRC Genk voor El Ouahdi

'Meer dan eerst gedacht: dit bedrag krijgt KRC Genk voor El Ouahdi

16:30
Sommer zalft, Leko slaat na rode kaart Forbs

Sommer zalft, Leko slaat na rode kaart Forbs

30/08
19
Nieuwe wending in titelstrijd? Statistiekenbureaus komen met grote wijzigingen

Nieuwe wending in titelstrijd? Statistiekenbureaus komen met grote wijzigingen

11:00
5
🎥 Rode kaart van Forbs zorgt voor veel discussie, Wesley Sonck heeft duidelijke mening

🎥 Rode kaart van Forbs zorgt voor veel discussie, Wesley Sonck heeft duidelijke mening

30/08
65
Nieuwe knaltransfer op komst voor Belg Samuel Mbangula

Nieuwe knaltransfer op komst voor Belg Samuel Mbangula

16:00
Opvallende transfer op komst: 'STVV versterkt zich met Tottenham-verdediger'

Opvallende transfer op komst: 'STVV versterkt zich met Tottenham-verdediger'

15:30
Nodige versterking: 'Westerlo doet heel goede deal met Hongaars international'

Nodige versterking: 'Westerlo doet heel goede deal met Hongaars international'

15:00
Oplossing in de maak voor Bertaccini: Anderlecht praat met opvallende club

Oplossing in de maak voor Bertaccini: Anderlecht praat met opvallende club

14:30
3
OFFICIEEL: Anderlecht ziet floptransfer na anderhalf jaar alweer vertrekken

OFFICIEEL: Anderlecht ziet floptransfer na anderhalf jaar alweer vertrekken

14:00
7
'Antwerp vindt oplossing voor overbodige middenvelder'

'Antwerp vindt oplossing voor overbodige middenvelder'

13:30
5
Liverpool legt 35 miljoen euro op tafel voor Genk-doelman Brughmans: speciale constructie op komst?

Liverpool legt 35 miljoen euro op tafel voor Genk-doelman Brughmans: speciale constructie op komst?

12:50
20
UPDATE: N'Diaye legt morgen medische testen af, Anderlecht kijkt naar vervanger

UPDATE: N'Diaye legt morgen medische testen af, Anderlecht kijkt naar vervanger

13:42
7
🎥 Club Brugge heeft Lierse-sensatie in het vizier, die meteen uitpakt met fraai doelpunt

🎥 Club Brugge heeft Lierse-sensatie in het vizier, die meteen uitpakt met fraai doelpunt

09:24
6
KRC Genk gaat ex-doelman wegkapen bij JPL-concurrent als opvolger Brughmans

KRC Genk gaat ex-doelman wegkapen bij JPL-concurrent als opvolger Brughmans

12:30
8
Dit is de fout die Vitor Bruno maakt Analyse

Dit is de fout die Vitor Bruno maakt

12:00
11
Live. Transfernieuws 31/8: wat met Nkada, David en Sadick?

Live. Transfernieuws 31/8: wat met Nkada, David en Sadick?

12:45
1
Sterke start van Lommel krijgt opvallend staartje: meerdere transfers hangen in de lucht

Sterke start van Lommel krijgt opvallend staartje: meerdere transfers hangen in de lucht

10:45
Witte rook binnen 24 uur: Stroeykens kiest voor opvallende nieuwe bestemming

Witte rook binnen 24 uur: Stroeykens kiest voor opvallende nieuwe bestemming

11:30
8
Anthony Valencia duikt op in Brazilië

Anthony Valencia duikt op in Brazilië

10:00
2
Louis van Gaal op het randje bij signeersessie: "Ik ben geen homo" De derde helft

Louis van Gaal op het randje bij signeersessie: "Ik ben geen homo"

10:30
2
"Weggeblazen": Vandenbempt streng voor Anderlecht en vol lof voor Union SG

"Weggeblazen": Vandenbempt streng voor Anderlecht en vol lof voor Union SG

09:30
6
Matchwinnaar Cissé pakt ook rood: dit heeft coach De Mil erover te zeggen

Matchwinnaar Cissé pakt ook rood: dit heeft coach De Mil erover te zeggen

30/08
2
Alwéér een transfer: 'KRC Genk sluit deal met Nederlanders'

Alwéér een transfer: 'KRC Genk sluit deal met Nederlanders'

08:30
Messoudi lyrisch over nieuwe aanwinst en onthult laatste transferplannen Beerschot

Messoudi lyrisch over nieuwe aanwinst en onthult laatste transferplannen Beerschot

08:56
Het beproefde recept van Union SG? Hubert krijgt en hoopt vurig

Het beproefde recept van Union SG? Hubert krijgt en hoopt vurig

07:30
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 4
KRC Genk KRC Genk 4-0 SK Beveren SK Beveren
La Louvière La Louvière 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
KV Kortrijk KV Kortrijk 1-3 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-1 Lommel SK Lommel SK
OH Leuven OH Leuven 1-2 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 2-1 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 1-4 STVV STVV
Union SG Union SG 3-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Eldonte Eldonte over Was rood voor Carlos Forbs terecht? Jonathan Lardot is heel duidelijk Bemmer Bemmer over Alweer een nieuwe club: PSV wil zich versterken met Arthur Vermeeren (ex-Antwerp) Zinédine Tielemans Zinédine Tielemans over Anderlecht breekt mogelijk clubrecord, maar het verleden waarschuwt meteen Geert66 Geert66 over 🎥 Rode kaart van Forbs zorgt voor veel discussie, Wesley Sonck heeft duidelijke mening Supremepony Supremepony over Liverpool legt 35 miljoen euro op tafel voor Genk-doelman Brughmans: speciale constructie op komst? Soloria Soloria over 'Antwerp vindt oplossing voor overbodige middenvelder' Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Heuglijk nieuws bij de VRT: Sporza-gezicht verwacht eerste kindje Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Nog niet zo straf als Kiyine, maar ook OHL-speler krijgt stevige straf na bizarre verkeersinbreuk Locolabo Locolabo over Dit is de fout die Vitor Bruno maakt Juha Reini Juha Reini over 'KRC Genk gaat ex-doelman wegkapen bij JPL-concurrent als opvolger Brughmans' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved