Was rood voor Carlos Forbs terecht? Jonathan Lardot is heel duidelijk

De rode kaart voor Carlos Forbs tijdens KAA Gent-Club Brugge blijft voer voor discussie. De aanvaller van blauw-zwart werd in de tweede helft rechtstreeks uitgesloten na een opstootje met Siebe Van der Heyden. Jonathan Lardot vindt de beslissing van Erik Lambrechts echter terecht en wijst vooral naar de agressiviteit van de reactie.

Van der Heyden maakte eerst een overtreding op Forbs, waarna de Club-aanvaller meteen reageerde. Lambrechts twijfelde niet en trok rood. Volgens Lardot is dat op normale snelheid een logische beslissing.

Lardot verdedigt keuze van Lambrechts

“Ik denk dat we op normale snelheid eigenlijk unaniem kunnen zeggen dat deze actie een rode kaart verdient”, vertelde Lardot bij DAZN. Hij begrijpt dat de discussie verandert wanneer de beelden frame per frame worden bekeken. Dan kan volgens hem misschien worden gedebatteerd over geel of rood. Toch blijft de aard van de reactie doorslaggevend.

“Ik zie vooral de agressiviteit in de reactie van de speler van Club Brugge. Daarom vind ik dat Erik Lambrechts terecht rood trekt.” Lardot benadrukt dat hij zulke reacties niet genormaliseerd wil zien, ongeacht of het om prof- of amateurvoetbal gaat. Daarom is hij zelfs tevreden dat Lambrechts streng durfde te zijn.

“Dit had niets met voetbal te maken”

De Slag om Vlaanderen was nochtans stevig, met veel harde duels en confrontaties tussen spelers. Toch vindt Lardot dat de scheidsrechter zich goed aan de intensiteit van de wedstrijd aanpaste.

Volgens hem waren de andere felle momenten nog altijd voetbalacties. Bij Forbs lag dat anders. “Deze reactie had niets met voetbal te maken.” Voor Lardot is dat precies het onderscheid. Intensiteit en fysieke duels mogen deel uitmaken van zo’n wedstrijd, maar een agressieve reactie na de actie is iets anders.



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Dat sommige supporters en analisten rood te streng vinden, begrijpt hij wel. Zelf blijft hij echter bij zijn standpunt. Lambrechts toonde volgens hem lef en nam een beslissing die ook goed is voor het imago van het voetbal.