Na 'bloed, zweet en tranen' nu ook 'shame on you': Miras reageert op kritische gezangen van boze KVM-fans

Na vijf speeldagen is al meerdere keren de leuze 'bloed, zweet en tranen' van de tribunes gerold. Dan weet je meteen in welke sfeer KV Mechelen is terechtgekomen. Na de vernedering tegen Westerlo kregen de spelers van hun eigen supporters ook te horen dat ze zich moesten schamen voor de prestatie die ze net op de mat hadden gelegd.

Nacho Miras geeft de fans geen ongelijk. ''Ik ben zelf ook voetbalfan. De supporters verwachten meer van ons. De fans zijn een groot deel van wat deze club zo speciaal maakt. De fans denken er hetzelfde over als wij: dat het niet goed genoeg is. We moeten beter doen, voor onszelf, voor hen en voor de club. De fans staan er altijd, in goede en slechte tijden. Ze hebben het recht om hun mening te uiten. Daar heb ik geen probleem mee.''

Miras benadrukt dat de supporters gedurende het wedstrijdverloop de ploeg wel blijven steunen. ''Tijdens de match waren ze geweldig en na afloop uitten ze wat ik ook voel. Dit kan zo niet blijven doorgaan. Iedereen kan zien dat het makkelijk is om kansen af te dwingen tegen ons en zelf hebben we het moeilijk om aan kansen te geraken.''

Dit KV Mechelen moet beter kunnen

De Spaanse doelman denkt wel dat het potentieel aanwezig is om beter voor de dag te komen. ''Met de spelers die er zijn moeten we beter kunnen doen. Het gaat niet enkel om de punten. Het gaat ook om de manier van spelen en hoe we tegendoelpunten slikken.'' Altijd een achterstand ophalen, is immers ook onmogelijk. ''Je kunt wel een keer terugkomen, maar we brengen onszelf in een lastige positie. Het is niet goed genoeg.''

Coach Vanderbiest had het over een gebrek aan cohesie en vooral achteraan valt op hoe ze bij KV niet op elkaar ingespeeld zijn. 'Het klikt niet als team. Dan gaat het niet enkel over de verdedigers, maar over de hele ploeg'', nuanceert Miras. ''Westerlo heeft vijftien nieuwe spelers en won met 0-4. De komst van nieuwe spelers betekent niet altijd dat je meer tijd nodig hebt.''

Welk soort team wil Mechelen zijn?

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Het sluitstuk roept zijn ploegmaats op tot het vormen van een identiteit waarmee ze zich niet zo makkelijk naar de slachtbank laten leiden. ''We moeten ontdekken welk soort team we willen zijn, hoe we willen spelen en wat kan werken. Tot nu toe heeft het niet gewerkt.''