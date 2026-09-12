Arthur Vermeeren doorbreekt de stilte na opvallend gerucht

Arthur Vermeeren is sinds deze zomer terug op vertrouwde grond bij Antwerp. De middenvelder wordt gehuurd van RB Leipzig en hoopt op de Bosuil opnieuw regelmaat te vinden na enkele moeilijke jaren in het buitenland. Vooral zijn periode bij Olympique Marseille kende een scherpe knik.

Vermeeren begon naar eigen zeggen goed in Frankrijk, maar een rode kaart tegen Nantes in januari veranderde veel. “Daar startte ik eigenlijk goed. Tot die domme rode kaart. Dat heeft voor mij alles veranderd”, vertelt hij bij Het Laatste Nieuws.

Na die uitsluiting verloor hij steeds vaker zijn plaats. Trainer Roberto De Zerbi liet zich toen kritisch uit en zei dat hij “constant voor psycholoog moest spelen”. Vermeeren nam die woorden echter niet persoonlijk op. “De Zerbi gaf me veel vertrouwen en als je dan zo’n fout maakt, moet je de consequenties dragen.”

Rode kaart verandert alles

De weken nadien kreeg Vermeeren amper nog speeltijd. “Dat was moeilijk. Sommige ploegmaats zeggen dan wel dat het oneerlijk is, maar uiteindelijk hoort dat bij het voetbal.”

Hij sprak nadien nog verschillende keren met De Zerbi, maar wil niet kwijt wat daar precies werd gezegd. “Wat hij vertelde, hou ik voor mezelf. Hij is even later ook vertrokken.”

Vermeeren ontkent ruzie met Kondogbia

Tijdens zijn periode bij Marseille dook ook een ander verhaal op. Vermeeren zou op training slaags zijn geraakt met Geoffrey Kondogbia. Dat gerucht verwijst hij resoluut naar de prullenmand.



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“Helemaal niet waar. De media maakten er een poppenkast van.” Volgens Vermeeren ging het gewoon om een stevige training na een nederlaag, met vooral wisselspelers en bankzitters. “Dat zijn mentaal sowieso de moeilijkste trainingen. En ja, het ging er hard aan toe. Er waren stevige duels en frustraties. Maar een gevecht? Dat niet.”

Na passages bij Atlético Madrid, Leipzig en Marseille kiest Vermeeren nu opnieuw voor Antwerp. Daar moet hij vooral weer minuten maken en vertrouwen opbouwen. Zijn buitenlandse jaren leverden hem genoeg lessen op, maar niet altijd de stabiliteit waarop hij had gehoopt.