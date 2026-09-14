Van Himst ziet kleinzoon schitteren: bijzonder moment na Westerlo-Standard

Wat een avond voor Amando Lapage. De 21-jarige verdediger scoorde tegen Standard zijn eerste doelpunt voor Westerlo én zijn eerste in de Belgische eerste klasse. Op de tribune zag ‘papi’ Paul Van Himst alles gebeuren.

Eerste klasse-doelpunt met extra betekenis

Voor Amando Lapage zal de 4-2-zege van Westerlo tegen Standard nog lang nazinderen. Niet alleen omdat de Kemphanen een spectaculaire wedstrijd wonnen, maar vooral omdat Lapage zelf een bijzonder aandeel had in de overwinning.

De centrale verdediger tekende na de rust voor de 2-0. Daarmee was zijn eerste doelpunt voor Westerlo meteen ook zijn eerste treffer op het hoogste Belgische niveau. Een extra bijzonder detail: zijn opa Paul Van Himst zat in ’t Kuipje op de tribune.

“Als verdediger scoor je niet vaak”, glimlachte Lapage na afloop tegenover Het Laatste Nieuws. “Dus als je de ploeg dan kan helpen door een doelpuntje mee te pikken, is dat zeker mooi.”

Standard maakt het nog spannend

Lang leek Westerlo met de treffer van Lapage op weg naar een comfortabele overwinning. Standard gaf zich echter niet gewonnen en maakte in amper vijf minuten tijd de achterstand helemaal ongedaan. Plots stond het 2-2 en dreigde Westerlo opnieuw punten te laten liggen.

Dat gebeurde deze keer niet. De Kemphanen herpakten zich en trokken de wedstrijd opnieuw naar zich toe. Invallers Pape Diop en Van den Keybus maakten het verschil met twee doelpunten, waardoor Westerlo uiteindelijk met 4-2 won.





Voor Lapage was vooral de reactie van de ploeg belangrijk. Volgens hem heeft Westerlo de voorbije wedstrijden stappen gezet en is de groep sterker geworden.

“We konden de rug rechten”

De jonge verdediger zag in de spectaculaire slotfase vooral een bewijs van de mentale groei van zijn ploeg. Westerlo bleef na de gelijkmaker niet hangen in de teleurstelling, maar ging opnieuw op zoek naar de overwinning.

“Toen het 2-2 werd, wisten we als ploeg dat we daar opnieuw uit konden komen”, vertelde Lapage. Ook de efficiëntie van Westerlo stemde hem tevreden. De ploeg liet zich deze keer niet opnieuw de punten ontglippen.

Eerst douchen, dan naar ‘papi’

Na het laatste fluitsignaal wachtte Lapage echter nog een minstens even belangrijk moment. Zijn opa had hem immers vanaf de tribune zien scoren. De 82-jarige Van Himst is een icoon van het Belgische voetbal, maar binnen de familie blijft hij voor Lapage vooral gewoon zijn opa.

Lapage wilde hem dan ook zo snel mogelijk spreken. “Ik ga me nu douchen en dan ga ik naar hem”, vertelde hij met een brede glimlach.

Zo kreeg de familie Van Himst er een mooie voetbalherinnering bij. Lapage scoorde zijn eerste doelpunt op het hoogste niveau, Westerlo pakte drie punten en ‘papi’ Paul Van Himst mocht het allemaal vanop de eerste rij meemaken.