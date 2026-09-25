Tuur Dierckx doet frustrerende momenten uit de doeken: "Dan moest je mij niet aanspreken"

Het lange wachten is voorbij voor de echte fans. EA FC 27 is vanaf vandaag te koop. Ook voetballer Tuur Dierckx (Sporting Hasselt) heeft uitgekeken naar de release. Op een launch-event van Red Bull mocht hij het spel al eens testen.

Dierckx speelde vroeger urenlang

Dierckx onthult bij Sporza Daily dat hij vroeger een fervente gamer was en urenlang het populaire voetbalspel kon spelen. Dat is de laatste tijd minder geworden.

Hij werd in september vorig jaar immers vader en heeft daarom niet zoveel tijd als voorheen. "Maar zoiets verleer je natuurlijk niet, het is net als fietsen", vertelt Dierckx.

Een nostalgische bui en frustrerende momenten

Het spel spelen op het event van Red Bull bracht de voetballer in een nostalgische bui. Zo vertelt hij dat hij vroeger dag en nacht met vrienden op meerdere schermen speelde. Mooie herinneringen, noemt hij het.

Verliezen maakte ook deel uit van de ervaring. "Al waren er vroeger zeker frustrerende momenten als ik verloor. Dan moest je mij niet aanspreken", geeft Dierckx toe.

Dierckx wil zich meten met de jonge gasten van Sporting Hasselt

Sporting Hasselt heeft in de spelershome een PlayStation staan. Dierckx is van plan om er eens uit te pakken. "Ik zal me de komende weken zeker eens meten met de jonge gasten die er hard mee bezig zijn."





Door de lange interlandbreak hebben ze alvast tijd in Limburg. Sporting Hasselt herneemt op 10 oktober op het veld van Virton. Genoege tijd voor veel wedstrijdjes op de PlayStation dus.