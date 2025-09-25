De derde helft Heuglijk nieuws: dé reden waarom ex-speler Club Brugge, Antwerp en Beveren in België bleef is er

Heuglijk nieuws: dé reden waarom ex-speler Club Brugge, Antwerp en Beveren in België bleef is er

Tuur Dierckx is vader geworden. De speler van Sporting Hasselt en zijn vriendin Maud zijn afgelopen weekend ouders geworden van de jonge Willie Lou Dierckx. Heuglijk nieuws voor het gelukkige paar, zoveel is duidelijk.

"Coucou Wilou. Willie Lou Dierckx, geboren op 21 september. Exact op de dag dat ze voorzien was en ook op de eerste dag van de herfst", aldus Tuur Dierckx in een bericht op de sociale media donderdagavond.

Daarmee heeft de speler van Sporting Hasselt meteen het heuglijke nieuws bevestigd dat er al een tijdje aan zat te komen. Samen met zijn Nederlandse vriendin Maud - die hij in Griekenland leerde kennen - is hij heel gelukkig.

Tuur Dierckx en Maud zijn ouders geworden van Willie Lou Dierckx

Dierckx wilde deze zomer eventueel naar Indonesië of Zuid-Korea trekken voor een nieuw voetbalavontuur, maar toen zijn vriendin in mei liet weten in blijde verwachting te zijn veranderde alles.

Uiteindelijk koos hij mede daardoor voor een Belgisch avontuur en tekende hij bij Sporting Hasselt, de club van onder meer Sam Kerkhofs. Met dat team wil hij de poorten naar het profvoetbal openbreken.

Met tien op twaalf zijn ze bij het team alvast goed begonnen. In het verleden speelde Dierckx onder meer bij Beveren, Club Brugge, Kortrijk, Antwerp, Westerlo en Deinze.

