Nieuwkomer voelt zich uitstekend bij KV Kortrijk: "We zijn de perfecte match"

Oef. Dat was het algemene gevoel bij KV Kortrijk net voor de interlandbreak. De Kerels vierden op speeldag 7 hun eerste zege van het seizoen en raakten zo verlost van die vervelende rode lantaarn. Nu wordt het zaak om de goede lijn door te trekken, te beginnen in de Croky Cup op het veld van amateurclub KSK Heist. Harrison Murray-Campbell (20) kijkt uit naar het bekerduel en voelt zich uitstekend in West-Vlaanderen

Het loopt lekker voor Murray-Campbell

Murray-Campbell wordt tot het einde van het seizoen door KV Kortrijk gehuurd van de Engelse topclub Chelsea. Tegen Club Brugge zat hij nog op de bank, terwijl hij tegen Antwerp en Charleroi twee keer kort mocht invallen. In de daaropvolgende wedstrijden stond hij echter elke keer in de basis.

"Het loopt best lekker de laatste weken", vertelt de jonge Engelsman aan Het Laatste Nieuws. Michiel Jonckheere dropte hem tegen Anderlecht in de ploeg en sindsdien voelde hij zich naar eigen zeggen elke wedstrijd groeien.

In Kortrijk vindt hij alles wat hij nodig heeft

Murray-Campbell is bovendien gek op de KVK-fans, die hem meteen welkom deden voelen. Het verschil tussen Chelsea en Kortrijk is groot, maar de verdediger heeft het heel erg naar zijn zin in de Guldensporenstad. "We hebben alles wat we nodig hebben. Het oefencomplex heeft ook zijn charme", klinkt het.

Murray-Campbell hoopt in de toekomst carrière te maken bij Chelsea en wil daarom nu zoveel mogelijk ervaring opdoen op het hoogste niveau. Twijfelen deed hij niet bij zijn overstap. "Mijn keuze was snel gemaakt. KV Kortrijk en ik zijn de perfecte match."

Volgende opdracht: KSK Heist

Na de zege tegen SK Beveren hoopt KVK dat de trein vertrokken is. De volgende tegenstander in de beker is KSK Heist. Die wedstrijd staat zaterdag op het programma, waardoor KVK geen extra lange interlandbreak krijgt, zoals veel andere teams. Murray-Campbell vindt het niet erg, want KVK heeft volgens hem het momentum.



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Hij verwacht dat Christophe Lepoint enkele andere spelers een kans zal geven, maar hoopt zelf in de basis te staan. "Ik ben voetballer geworden om wedstrijden te spelen", laat hij er geen twijfel over bestaan.