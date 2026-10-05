Is dit de Rode Duivel van de toekomst? Profiel dat gemist wordt

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Is dit de Rode Duivel van de toekomst? Profiel dat gemist wordt
Foto: @basquiatjpg
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De Belgische nationale U17-ploeg speelde drie oefenwedstrijden tijdens de eerste interlandbreak van het seizoen. De *Diablotins* – onder leiding van bondscoach Joachim Mununga – speelden gelijk tegen Schotland en boekten vervolgens overtuigende overwinningen op de Verenigde Staten en Nederland (1-5). Maël Oppenbrouwer is een man om in de gaten te houden.

"Het ging heel goed", zegt Maël Oppenbrouwer, die in alle drie de wedstrijden in de basis stond. "Het vervult me ​​met enorme trots dat ik ben opgeroepen voor de nationale ploeg en mijn land mag vertegenwoordigen. Het is een kinderdroom. Ik had nooit gedacht dat ik ooit echt voor de nationale ploeg zou spelen. De coach was trots op mij en mijn prestaties."

De jonge speler van Sporting Charleroi geniet van zijn eerste weken onder leiding van Joachim Mununga. "Het is een eer om met hem samen te werken. Hij is een geweldig persoon. Zijn coaching is altijd heel positief. Hij probeert ons tijdens wedstrijden op ons gemak te stellen en bekommert zich echt om ons", vertelt Maël Oppenbrouwer, die erg blij is met de eerste positieve resultaten bij de nationale ploeg.

Oppenbrouwer doet het goed bij de U17 van België

"Ik had nooit gedacht dat we zulke goede resultaten zouden boeken. Niemand van ons had echt eerder samen gespeeld. Zelfs de trainer was verrast door hoe goed het klikte. Zelfs onze tegenstanders zeiden tegen de trainer dat België echt goed voetbal liet zien. Ik hoop dat dit zo blijft."

Ondertussen timmert Maël Oppenbrouwer verder aan de weg naar het profvoetbal; hij blinkt momenteel uit bij Sporting Charleroi en speelt bij de nationale ploeg als rechtervleugelverdediger in een systeem met drie verdedigers. "Ik hou van acties met hoge intensiteit: loopacties in de diepte maken, in positie komen om voor te zetten, maar ook meeverdedigen en tackles uitvoeren. Als verdediger van huis uit gaat dat me natuurlijk af", legt Maël Oppenbrouwer uit.

Rechtervleugelverdediger: een profiel dat de Rode Duivels missen

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Hij beseft dat zijn veelzijdige profiel de komende jaren zeer gewild zou kunnen zijn. "Ik weet dat er veel vraag is naar deze positie en ik speel er graag. Het biedt me echte kansen voor de toekomst en ik hoop dat dit het begin is van een mooi verhaal", zegt Maël Oppenbrouwer. Hij keert terug naar de jeugdopleiding van Sporting Charleroi met de hoop de volgende stap in zijn jonge carrière te zetten: een plek veroveren in de U23-ploeg in de komende weken.

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