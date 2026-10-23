Kind gewond door vuurwerk in Bergen: Charleroi neemt drastische beslissing

Sporting Charleroi heeft een opvallende beslissing genomen na de vuurwerkincidenten tijdens de bekerwedstrijd tegen Bergen. Supporters van de Zebra’s gooiden zaterdag vuurwerk in een vak van de thuisaanhang. Daarbij raakten verschillende mensen gewond, onder wie een jong kind. De club grijpt nu in nadat niemand zich vrijwillig als dader heeft gemeld.

Charleroi had de betrokken supporters de kans gegeven om zichzelf aan te geven. Toen daar geen reactie op kwam, besloot de club over te gaan tot een collectieve straf. Daarmee wil ze duidelijk maken dat de herhaalde incidenten met vuurwerk en supportersgeweld niet langer getolereerd worden.

Jong kind gewond door rookbom

De club reageerde ook bijzonder scherp op de gevolgen van de incidenten. “Verschillende personen raakten gewond, onder wie een jong kind dat een rookbom in het gezicht kreeg terwijl het gewoon met zijn oudere broer naar een voetbalwedstrijd was komen kijken”, klinkt het op de officiële website.

De clubleiding zegt contact te hebben gehad met de ouders van het kind en betuigt haar steun aan het gezin. “Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar dit kind en zijn familie. De club biedt hen, evenals alle andere gewonden en hun naasten, haar oprechte excuses aan.”

“Voetbal moet een feest blijven”

Charleroi benadrukt dat zulke incidenten haaks staan op wat een voetbalavond hoort te zijn. “Een kind dat naar het stadion komt om samen met zijn grote broer een mooie voetbalavond te beleven, mag nooit gewond naar huis terugkeren. Nooit”, stelt de club.

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“Voetbal moet een feest blijven, een moment van passie, verbondenheid en emotie. Wat er in Bergen is gebeurd, is precies het tegenovergestelde van wat wij in een voetbalstadion willen zien.” De incidenten staan bovendien niet op zichzelf: ook tijdens Club Brugge-Lens in de Champions League werd woensdag vuurwerk naar een vak met Brugse supporters gegooid, gevolgd door stokken.