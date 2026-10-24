Christian Benteke over zijn nieuwe leven: "Ik kende het niveau van de competitie niet"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Christian Benteke over zijn nieuwe leven: "Ik kende het niveau van de competitie niet"

Christian Benteke ruilde D.C. United dit jaar in voor Al-Wahda uit de Verenigde Arabische Emiraten. De 35-jarige spits koos voor een nieuw hoofdstuk in Abu Dhabi en is aangenaam verrast door het niveau van de competitie.

Christian Benteke heeft na de MLS opnieuw voor een opvallend avontuur gekozen. De voormalige Rode Duivel verliet D.C. United, waar hij in honderd wedstrijden liefst 49 keer scoorde, voor Al-Wahda uit Abu Dhabi.

Een terugkeer naar een Europese competitie kwam er dus niet. Benteke zag ook onder Rudi Garcia geen weg terug naar de nationale ploeg en koos voor een lucratieve transfer naar de Verenigde Arabische Emiraten. Op zijn 35e wilde hij vooral nog een nieuw sportief avontuur aangaan.

"Ik heb mijn droom waargemaakt door in de Premier League te spelen. Dat was altijd mijn doel", vertelt Benteke aan Gulf News. "Daarna wilde ik een nieuwe uitdaging vinden en die met beide handen grijpen."

Rustiger leven in Abu Dhabi

Na passages in onder meer Birmingham, Liverpool, Londen en Washington D.C. maakt Benteke nu kennis met een heel andere omgeving. Abu Dhabi ligt hem naar eigen zeggen bijzonder goed.

"Het leven hier is fantastisch. Dubai kende ik al, omdat mijn kinderen hier een tijd hebben gewoond, maar Abu Dhabi is heel anders", aldus de spits. "Het is er erg rustig en die levensstijl past perfect bij mij. Ik geniet er echt van."

Benteke verrast door het voetbalniveau

Voor zijn verhuis had Benteke geen uitgesproken beeld van de Emirati Pro League. Hij zag in het verleden wel enkele wedstrijden, maar merkte snel dat zelf in die competitie spelen iets helemaal anders is.

"Ik moet eerlijk zeggen dat het niveau me heeft verrast. Ik had vroeger al een paar matchen gezien, maar op het veld ervaar je dat toch anders", geeft de ex-Rode Duivel toe. "Er lopen hier veel goede spelers rond. Door de warmte is het ook zwaar, maar de kwaliteit van het voetbal is goed."

Die hoge temperaturen neemt Benteke er graag bij. "Ik kan niet zeggen dat ik het Engelse weer mis", grapt hij. "Voetballen in Engeland was natuurlijk makkelijker, maar ik amuseer me hier en raak steeds beter gewend aan dit klimaat."

Doelpuntenproductie komt stilaan op gang

Ook op het terrein lijkt de aanpassing vlot te verlopen. Benteke staat voorlopig op vier doelpunten in negen wedstrijden in alle competities voor Al-Wahda. Drie van die treffers maakte hij in zijn laatste twee competitieduels.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Major League Soccer
Major League Soccer Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Nations League A
Nations League A Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
D.C. United
Christian Benteke

Meer nieuws

Coach van Rode Duivel haalt fors uit: "Ik voel me bedrogen, dit team heeft niet het niveau"

Coach van Rode Duivel haalt fors uit: "Ik voel me bedrogen, dit team heeft niet het niveau"

21:45
Absolute waanzin in Westerlo-Beveren: niemand gelooft wat er nog gebeurt

Absolute waanzin in Westerlo-Beveren: niemand gelooft wat er nog gebeurt

23:01
1
La Louvière haalt stevig uit en bezorgt Zulte Waregem flinke kater

La Louvière haalt stevig uit en bezorgt Zulte Waregem flinke kater

22:43
Opvallend: Vorig seizoen nog bij Zulte Waregem, nu traint hij plots bij CPL-club

Opvallend: Vorig seizoen nog bij Zulte Waregem, nu traint hij plots bij CPL-club

22:30
Vincent Kompany krijgt bijzonder bezoek in ziekenhuis: opvallend gebaar bij Bayern München

Vincent Kompany krijgt bijzonder bezoek in ziekenhuis: opvallend gebaar bij Bayern München

22:00
Miljoenenflop van Club Brugge leeft terug op in de Bundesliga

Miljoenenflop van Club Brugge leeft terug op in de Bundesliga

21:30
5
OFFICIEEL: Nicky Hayen ontslagen bij Burnley, dit is de reden

OFFICIEEL: Nicky Hayen ontslagen bij Burnley, dit is de reden

21:06
1
🎥 Van mijlpaal naar mokerslag: Penders beleeft pijnlijk basisdebuut bij Chelsea

🎥 Van mijlpaal naar mokerslag: Penders beleeft pijnlijk basisdebuut bij Chelsea

20:58
1
De Bruyne krijgt opvallende rol en Napoli beleeft knotsgekke avond tegen Roma

De Bruyne krijgt opvallende rol en Napoli beleeft knotsgekke avond tegen Roma

20:50
Thorup heeft duidelijke boodschap voor Genk-fans richting Standard

Thorup heeft duidelijke boodschap voor Genk-fans richting Standard

20:30
Bayern krijgt kritiek na ziekenhuisopname Kompany: "Er is iets verloren gegaan in onze samenleving"

Bayern krijgt kritiek na ziekenhuisopname Kompany: "Er is iets verloren gegaan in onze samenleving"

19:00
Drama van formaat voor OH Leuven: in extremis loopt het helemaal fout tegen Lommel

Drama van formaat voor OH Leuven: in extremis loopt het helemaal fout tegen Lommel

20:17
4
KAA Gent ziet gewaardeerde trainer vertrekken: achter beslissing schuilt meer

KAA Gent ziet gewaardeerde trainer vertrekken: achter beslissing schuilt meer

20:00
Nieuwe domper voor Zeno Debast: trainer Sporting bevestigt slecht nieuws

Nieuwe domper voor Zeno Debast: trainer Sporting bevestigt slecht nieuws

19:45
Senne Lammens doorbreekt stilte over crisis bij Manchester United

Senne Lammens doorbreekt stilte over crisis bij Manchester United

19:30
Eén keer Rode Duivel, maar hij droomt er nog steeds van: "Ik weet dat de kans klein is"

Eén keer Rode Duivel, maar hij droomt er nog steeds van: "Ik weet dat de kans klein is"

17:40
Compper ziet Antwerp door de druk breken: "Als je jezelf niet onder druk zet, zit je niet in de juiste sector" Reactie

Compper ziet Antwerp door de druk breken: "Als je jezelf niet onder druk zet, zit je niet in de juiste sector"

18:58
1
Opvallende middag in Challenger Pro League levert twee heel verschillende verhalen op

Opvallende middag in Challenger Pro League levert twee heel verschillende verhalen op

19:15
Belgische voetbalbond lanceert nieuwe nationale ploeg: 14-jarig toptalent uit Engeland zit erbij

Belgische voetbalbond lanceert nieuwe nationale ploeg: 14-jarig toptalent uit Engeland zit erbij

15:00
Geweldig initiatief: Duitse topclub geeft fans beloning om... GSM niet te gebruiken

Geweldig initiatief: Duitse topclub geeft fans beloning om... GSM niet te gebruiken

18:40
1
KV Mechelen-spelers ontsnappen aan... Aziatische hoornaars

KV Mechelen-spelers ontsnappen aan... Aziatische hoornaars

18:25
Bosuil weet weer wat winnen is! Antwerp pakt tegen Charleroi eerste competitieoverwinning sinds augustus

Bosuil weet weer wat winnen is! Antwerp pakt tegen Charleroi eerste competitieoverwinning sinds augustus

17:54
Maxim De Cuyper verklaart succes, ex-Anderlecht-speler heeft er groot aandeel in: "Zijn idee"

Maxim De Cuyper verklaart succes, ex-Anderlecht-speler heeft er groot aandeel in: "Zijn idee"

18:10
Hij leek afgelopen zomer te vertrekken, maar Rode Duivel verrast nu

Hij leek afgelopen zomer te vertrekken, maar Rode Duivel verrast nu

16:00
Carrick houdt bijzonder emotioneel betoog bij Manchester United: “Ik zal dit niet laten gebeuren”

Carrick houdt bijzonder emotioneel betoog bij Manchester United: “Ik zal dit niet laten gebeuren”

17:20
Voor deze jongen wordt Genk-Standard een bijzondere wedstrijd: hoe Genk vist in Luikse talentenvijver

Voor deze jongen wordt Genk-Standard een bijzondere wedstrijd: hoe Genk vist in Luikse talentenvijver

17:00
Olivier Deschacht haalt uit naar Turkije en pleit voor terugkeer van Romelu Lukaku

Olivier Deschacht haalt uit naar Turkije en pleit voor terugkeer van Romelu Lukaku

16:40
Gemiste transfer naar Club Brugge liet sporen na: Sternberg spreekt openlijk: "Maakte me verdrietig"

Gemiste transfer naar Club Brugge liet sporen na: Sternberg spreekt openlijk: "Maakte me verdrietig"

16:20
Aston Villa deelt Manchester City een stevige tik uit: Doku kan nederlaag niet voorkomen

Aston Villa deelt Manchester City een stevige tik uit: Doku kan nederlaag niet voorkomen

15:28
1
Mourinho zet Barcelona op een voetstuk en haalt uit naar Barça-speler voor Clásico

Mourinho zet Barcelona op een voetstuk en haalt uit naar Barça-speler voor Clásico

15:20
Waarom een virus ook voor Vincent Kompany gevaarlijk kan zijn: “Dan kan het plots misgaan”

Waarom een virus ook voor Vincent Kompany gevaarlijk kan zijn: “Dan kan het plots misgaan”

13:40
Sven Jaecques zet Antwerp-coach Marvin Compper op scherp met duidelijke boodschap

Sven Jaecques zet Antwerp-coach Marvin Compper op scherp met duidelijke boodschap

14:30
Voormalig Club Brugge-sportief directeur kreeg bakken kritiek, maar Feyenoord-baas onthult nu detail

Voormalig Club Brugge-sportief directeur kreeg bakken kritiek, maar Feyenoord-baas onthult nu detail

14:00
Olivier Deschacht wordt zot van Anderlecht: “Voor Bentayeb is dat de hel”

Olivier Deschacht wordt zot van Anderlecht: “Voor Bentayeb is dat de hel”

13:20
1
Zware uitspraak van Dierckx over Vermeeren: “Niemand moet spelen op basis van wat hij vroeger presteerde"

Zware uitspraak van Dierckx over Vermeeren: “Niemand moet spelen op basis van wat hij vroeger presteerde"

13:00
6
Werd Daan Heymans onlangs door andere Belgische topclub het hof gemaakt?

Werd Daan Heymans onlangs door andere Belgische topclub het hof gemaakt?

12:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Major League Soccer

 Speeldag 31
CF Montreal CF Montreal 0-2 Nashville SC Nashville SC
Columbus Crew Columbus Crew 4-2 Toronto FC Toronto FC
New York Red Bulls New York Red Bulls 2-0 Inter Miami CF Inter Miami CF
D.C. United D.C. United 0-2 FC Cincinnati FC Cincinnati
Philadelphia Union Philadelphia Union 0-1 New England Revolution New England Revolution
Orlando City Orlando City 2-1 New York City FC New York City FC
Atlanta United FC Atlanta United FC 2-3 Chicago Fire Chicago Fire
Real Salt Lake Real Salt Lake 02:30 St. Louis City St. Louis City
Colorado Rapids Colorado Rapids 02:30 Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps
Sporting Kansas City Sporting Kansas City 02:40 Austin FC Austin FC
Houston Dynamo Houston Dynamo 02:40 Minnesota United Minnesota United
FC Dallas FC Dallas 02:40 San Jose Earthquakes San Jose Earthquakes
San Diego Zest FC San Diego Zest FC 03:30 Seattle Sounders Seattle Sounders
Portland Timbers Portland Timbers 03:30 Charlotte FC Charlotte FC
Los Angeles FC Los Angeles FC 26/10 Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy

Nieuwste reacties

storfstievel storfstievel over Matthieu Epolo verdedigt Standard-coach Euvrard en heeft ook nog persoonlijke boodschap Don Bozhinov Don Bozhinov over Thibaut Courtois houdt zich niet in vlak voor Clásico Don Bozhinov Don Bozhinov over Antwerp - Charleroi: 3-0 Don Bozhinov Don Bozhinov over 🎥 Van mijlpaal naar mokerslag: Penders beleeft pijnlijk basisdebuut bij Chelsea Germain Vandesijpe Germain Vandesijpe over Absolute waanzin in Westerlo-Beveren: niemand gelooft wat er nog gebeurt STAADBAL STAADBAL over Drama van formaat voor OH Leuven: in extremis loopt het helemaal fout tegen Lommel Stefaan_82 Stefaan_82 over Miljoenenflop van Club Brugge leeft terug op in de Bundesliga TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over Westerlo - SK Beveren: 4-4 Eldonte Eldonte over OFFICIEEL: Nicky Hayen ontslagen bij Burnley, dit is de reden Stalle Stalle over Compper ziet Antwerp door de druk breken: "Als je jezelf niet onder druk zet, zit je niet in de juiste sector" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved