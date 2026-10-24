Christian Benteke over zijn nieuwe leven: "Ik kende het niveau van de competitie niet"

Christian Benteke ruilde D.C. United dit jaar in voor Al-Wahda uit de Verenigde Arabische Emiraten. De 35-jarige spits koos voor een nieuw hoofdstuk in Abu Dhabi en is aangenaam verrast door het niveau van de competitie.

Christian Benteke heeft na de MLS opnieuw voor een opvallend avontuur gekozen. De voormalige Rode Duivel verliet D.C. United, waar hij in honderd wedstrijden liefst 49 keer scoorde, voor Al-Wahda uit Abu Dhabi.

Een terugkeer naar een Europese competitie kwam er dus niet. Benteke zag ook onder Rudi Garcia geen weg terug naar de nationale ploeg en koos voor een lucratieve transfer naar de Verenigde Arabische Emiraten. Op zijn 35e wilde hij vooral nog een nieuw sportief avontuur aangaan.

"Ik heb mijn droom waargemaakt door in de Premier League te spelen. Dat was altijd mijn doel", vertelt Benteke aan Gulf News. "Daarna wilde ik een nieuwe uitdaging vinden en die met beide handen grijpen."

Rustiger leven in Abu Dhabi

Na passages in onder meer Birmingham, Liverpool, Londen en Washington D.C. maakt Benteke nu kennis met een heel andere omgeving. Abu Dhabi ligt hem naar eigen zeggen bijzonder goed.

"Het leven hier is fantastisch. Dubai kende ik al, omdat mijn kinderen hier een tijd hebben gewoond, maar Abu Dhabi is heel anders", aldus de spits. "Het is er erg rustig en die levensstijl past perfect bij mij. Ik geniet er echt van."





Benteke verrast door het voetbalniveau

Voor zijn verhuis had Benteke geen uitgesproken beeld van de Emirati Pro League. Hij zag in het verleden wel enkele wedstrijden, maar merkte snel dat zelf in die competitie spelen iets helemaal anders is.

"Ik moet eerlijk zeggen dat het niveau me heeft verrast. Ik had vroeger al een paar matchen gezien, maar op het veld ervaar je dat toch anders", geeft de ex-Rode Duivel toe. "Er lopen hier veel goede spelers rond. Door de warmte is het ook zwaar, maar de kwaliteit van het voetbal is goed."

Die hoge temperaturen neemt Benteke er graag bij. "Ik kan niet zeggen dat ik het Engelse weer mis", grapt hij. "Voetballen in Engeland was natuurlijk makkelijker, maar ik amuseer me hier en raak steeds beter gewend aan dit klimaat."

Doelpuntenproductie komt stilaan op gang

Ook op het terrein lijkt de aanpassing vlot te verlopen. Benteke staat voorlopig op vier doelpunten in negen wedstrijden in alle competities voor Al-Wahda. Drie van die treffers maakte hij in zijn laatste twee competitieduels.