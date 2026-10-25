📷 Knap: supporters Anderlecht steken Vincent Kompany hart onder de riem

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt vanuit Gent
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📷 Knap: supporters Anderlecht steken Vincent Kompany hart onder de riem
Foto: © AVL

Vincent Kompany kende persoonlijk moeilijke dagen door een virale infectie. De Bayern-trainer moest rust nemen en werd zelfs in het ziekenhuis opgenomen. Nu hebben ook de supporters van RSC Anderlecht hem een hart onder de riem gestoken.

De situatie van Kompany wordt intern bijzonder ernstig genomen. De ex-Rode Duivel bracht enkele dagen voor hij in elkaar zakte al eens een nacht ter observatie door in het ziekenhuis. Omdat de onderzoeken geen alarmerende resultaten opleverden, wilde hij vervolgens meteen weer aan de slag.

Situatie van Vincent Kompany wordt opgevolgd

De clubleiding trekt nu een duidelijke grens. Kompany moet rust nemen en krijgt de tijd om volledig te herstellen voor hij zijn werk hervat. Iedereen maakte zich de voorbije dagen de nodige zorgen om de coach, zoveel was duidelijk.

Ook bij al zijn ex-collega's en ex-clubs kwamen de voorbije dagen boodschappen vol goede moed en beterschap richting Vince The Prince, die samen met zijn gezin zeer blij is met de steun die hij heeft mogen ontvangen na zijn virale infectie.

Steunbetuiging voor Vincent Kompany van de fans van RSC Anderlecht

RSC Anderlecht is hem ook niet vergeten. Of toch op z'n minst de supporters niet. In minuut 4 van de wedstrijd van paars-wit op bezoek bij KAA Gent ontvouwden ze een spandoek voor hun geliefde ex-speler en ex-coach.

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"Veel beterschap. We staan achter jou en we steunen je", stond er - weliswaar in het Frans - te lezen op het spandoek van paars-wit. Of Kompany naar de wedstrijd aan het kijken is? Dat weten we niet. Maar een mooi gebaar is het sowieso.

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