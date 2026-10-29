Dit is wanneer Vincent Kompany opnieuw op de bank zal zitten bij Bayern

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Dit is wanneer Vincent Kompany opnieuw op de bank zal zitten bij Bayern
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Vincent Kompany is woensdagavond na enkele dagen in het ziekenhuis opnieuw naar huis mogen gaan, maar zijn terugkeer bij Bayern München laat nog even op zich wachten. Volgens het Duitse Bild zal de Belgische trainer pas na de volgende interlandbreak zijn werkzaamheden hervatten. Daardoor dreigt hij minstens drie belangrijke wedstrijden van zijn ploeg te missen.

Kompany werd vrijdag onwel en verbleef sindsdien in het ziekenhuis. Daar werd een irritatie van de hersenvliezen vastgesteld. Inmiddels mag hij thuis verder herstellen, maar een onmiddellijke terugkeer op het trainingsveld of in de dug-out zit er voorlopig niet in.

Drie belangrijke wedstrijden zonder Kompany

De verwachting is dat Kompany pas na de interlandbreak van 9 tot en met 17 november opnieuw aan de slag gaat. Daardoor moet Bayern het zonder zijn coach stellen voor de topper tegen Borussia Dortmund op zaterdag 31 oktober, het Champions League-duel bij Atlético Madrid op 3 november en de competitiewedstrijd op bezoek bij Mainz op 7 november.

Dat zijn drie belangrijke afspraken in een drukke periode voor de Duitse topclub. Bayern hervat de competitie na de interlandbreak op 20 november tegen FC Köln. Dat duel zou dus de eerste wedstrijd kunnen worden waarin Kompany opnieuw langs de zijlijn staat, al hangt zijn terugkeer uiteraard af van zijn herstel.

Assistent Danks neemt voorlopig over

In afwachting blijft assistent Aaron Danks de sportieve leiding waarnemen. Bayern wil Kompany voldoende tijd geven om volledig te herstellen, zonder onnodige druk op zijn terugkeer te zetten. Sportief directeur Max Eberl stelde alvast dat de trainer bij zijn comeback weer volledig klaar zal zijn. “Hij zal op de dag van zijn terugkeer wel voor honderd procent klaar zijn”, verzekerde Eberl.

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Voor Kompany is het nu vooral zaak om rustig te herstellen. Bayern moet ondertussen proberen de komende wedstrijden zonder zijn Belgische hoofdcoach tot een goed einde te brengen.

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