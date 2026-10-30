Nieuwe tegenvaller voor Mile Svilar bij AS Roma

Mile Svilar is door een vingerbreuk nog niet klaar om terug te keren onder de lat bij AS Roma. De Antwerpenaar, opgeleid bij RSC Anderlecht, hoopt volgende week fit te raken voor de Champions League-verplaatsing naar Manchester United.

Mile Svilar vertrok in 2017 bij RSC Anderlecht, kort nadat hij prof was geworden. Bij Benfica kwam de Antwerpse doelman in vijf seizoenen echter slechts 23 keer in actie voor de hoofdmacht.

Hij speelde vaker bij de beloften en verliet Portugal in 2022, na afloop van zijn contract, voor AS Roma. In de Italiaanse hoofdstad begon hij aanvankelijk als invaller.

Dat Svilar drie jaar later de vaste nummer één zou zijn bij een Roma dat als derde eindigde in de Serie A, lag toen niet voor de hand. De doelman, intussen Servisch international, had zelf een groot aandeel in dat sterke seizoen.

Roma wacht nog met terugkeer Svilar

De 27-jarige Svilar begon ook het seizoen 2026-2027 sterk, maar brak vorige maand een vinger. De blessure is niet al te ernstig, al kreeg zijn vervanger Pierluigi Gollini wel de kans om zich te tonen.

De 31-jarige Italiaan maakte een degelijke indruk, maar Roma ziet in hem geen oplossing voor de lange termijn. Trainer Gian Piero Gasperini vertelde op zijn persconferentie dat de club de terugkeer van Svilar niet wil forceren. De ex-Anderlecht-speler heeft nog wat tijd nodig voor hij opnieuw onder de lat kan plaatsnemen.





Svilar zal daardoor normaal ook de wedstrijd op het veld van Udinese dit weekend missen. Vervolgens hoopt hij tijdig hersteld te zijn voor het Champions League-duel op Old Trafford, volgende week tegen Manchester United.