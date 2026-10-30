Ook Vitor Bruno heeft een boodschap voor Vincent Kompany: "En niet omdat hij van deze club is"

Vítor Bruno heeft zich uitgesproken over de druk die het trainersvak met zich meebrengt. De coach van Anderlecht haalde daarbij Vincent Kompany aan, die na zijn vertrek bij paars-wit intussen een bijzonder intens parcours aflegt tot bij Bayern München en daar de tol voor betaalde.

“We denken soms dat we geen grenzen hebben, maar we moeten ook weten wanneer we het wat rustiger aan moeten doen. Wanneer je zo betrokken bent bij iedereen en bij alles wat je doet, wordt het moeilijk om even te stoppen. Ik wens hem het allerbeste. Ik heb hem ook een bericht gestuurd”, vertelde Bruno.

Bruno trekt het verhaal open naar alle trainers

De Portugees benadrukte dat zijn bezorgdheid niet uitsluitend met de Anderlecht-connectie van Kompany te maken heeft. Volgens Bruno is de druk die op trainers rust een veel breder probleem. Hij verwees daarbij ook naar coaches uit lagere afdelingen, die vaak in de schaduw werken en nauwelijks publieke aandacht krijgen.

“Het gaat niet alleen om Kompany omdat hij van Anderlecht komt, maar ook om al die trainers uit lagere divisies die niemand ziet”, klonk het. Bruno maakt daarmee duidelijk dat de belasting van het trainersbestaan niet afhankelijk is van de grootte van de club of de bekendheid van de coach.

De druk van het trainersvak

De woorden van Bruno zijn opvallend, zeker omdat hij zelf aan het roer staat bij Anderlecht, waar de verwachtingen bijzonder hoog liggen. Een trainer moet er niet alleen resultaten boeken, maar krijgt ook te maken met de dagelijkse druk van supporters, media en clubbestuur. De grens tussen volledige toewijding en jezelf voorbijlopen kan daardoor dun worden.



Kompany kent die intensiteit als geen ander. De voormalige Rode Duivel maakte bij Anderlecht zijn eerste stappen als hoofdtrainer en bouwde daarna zijn carrière verder uit bij Burnley en Bayern München. In Duitsland werkt hij op het hoogste niveau, met de bijbehorende verwachtingen en voortdurende aandacht.