Live. Transfernieuws 31/10
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
Verrassing van formaat: Lionel Messi kan tijdelijk van club wisselen
Komt er alsnog een emotionele terugkeer naar Argentinië voor Lionel Messi? Volgens lokale media onderzoekt Newell's Old Boys de mogelijkheid om de wereldster tijdens de MLS-pauze tijdelijk naar Rosario te halen. (Lees meer)
Union kondigt schitterend nieuws aan: contract tot 2031
Union Saint-Gilloise heeft een belangrijke slag geslagen met het oog op de toekomst. Adem Zorgane heeft zijn contract bij de Brusselaars met twee jaar verlengd en ligt nu vast tot medio 2031. De Algerijnse middenvelder blijft zo langer een van de steunpilaren van de landskampioen. (Lees meer)
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