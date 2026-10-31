Live. Transfernieuws 31/10

Redactie
| Reageer

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Verrassing van formaat: Lionel Messi kan tijdelijk van club wisselen

Komt er alsnog een emotionele terugkeer naar Argentinië voor Lionel Messi? Volgens lokale media onderzoekt Newell's Old Boys de mogelijkheid om de wereldster tijdens de MLS-pauze tijdelijk naar Rosario te halen. (Lees meer)

Union kondigt schitterend nieuws aan: contract tot 2031

Union Saint-Gilloise heeft een belangrijke slag geslagen met het oog op de toekomst. Adem Zorgane heeft zijn contract bij de Brusselaars met twee jaar verlengd en ligt nu vast tot medio 2031. De Algerijnse middenvelder blijft zo langer een van de steunpilaren van de landskampioen. (Lees meer)

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief

Meer nieuws

LIVE: Anderlecht dan toch op voorsprong: Cvetkovic met zijn eerste in de competitie Live

LIVE: Anderlecht dan toch op voorsprong: Cvetkovic met zijn eerste in de competitie

21:33
Theate veroorzaakt penalty, maar wint Belgenstrijd van Ngonge

Theate veroorzaakt penalty, maar wint Belgenstrijd van Ngonge

21:20
🎥 Rode kaart voor Fred Vanderbiest, KV Mechelen hekelt implementatie regel: "Vind het erg" Reactie

🎥 Rode kaart voor Fred Vanderbiest, KV Mechelen hekelt implementatie regel: "Vind het erg"

20:40
Nilis en Stijnen halen uit naar journalist: "Laffe streek, u moet zich diep schamen"

Nilis en Stijnen halen uit naar journalist: "Laffe streek, u moet zich diep schamen"

21:00
Dit moet een unicum zijn op speeldag 10: Anderlecht start met ploeg waarvan... nog niemand gescoord heeft

Dit moet een unicum zijn op speeldag 10: Anderlecht start met ploeg waarvan... nog niemand gescoord heeft

20:26
LIVE SPEELDAG 10: steunbetuiging voor Biondic

LIVE SPEELDAG 10: steunbetuiging voor Biondic

20:32
Drama op Sclessin: Standard raakt nu ook niet voorbij rode lantaarn Kortrijk

Drama op Sclessin: Standard raakt nu ook niet voorbij rode lantaarn Kortrijk

20:20
Hopen op het beste: wedstrijd tussen Standard en KV Kortrijk stilgelegd

Hopen op het beste: wedstrijd tussen Standard en KV Kortrijk stilgelegd

20:00
Spelers van KRC Genk krijgen wind van voren van eigen supporters: dit is er aan de hand Reactie

Spelers van KRC Genk krijgen wind van voren van eigen supporters: dit is er aan de hand

19:30
3
Nog méér pech voor de leider: absolute sterkhouder valt uit bij KAA Gent

Nog méér pech voor de leider: absolute sterkhouder valt uit bij KAA Gent

19:40
🎥 De Cuyper, Penders én Lavia maken heel wat indruk met deze acties

🎥 De Cuyper, Penders én Lavia maken heel wat indruk met deze acties

19:20
Anderlecht pas vijftiende(!) op dit gebied: Frank Boeckx stelt zich ernstige vragen

Anderlecht pas vijftiende(!) op dit gebied: Frank Boeckx stelt zich ernstige vragen

19:00
1
🎥 Tielemans gedegradeerd door zijn coach, Lammens gefrustreerd

🎥 Tielemans gedegradeerd door zijn coach, Lammens gefrustreerd

18:40
Liefst 7 Belgische clubs in Europese top 20: Antwerp staat op het podium; Club, Anderlecht,... volgen

Liefst 7 Belgische clubs in Europese top 20: Antwerp staat op het podium; Club, Anderlecht,... volgen

18:20
Anderlecht-jeugdproduct doet ex-ploeg én KV Mechelen een plezier, RC Genk trappelt toch weer ter plaatse

Anderlecht-jeugdproduct doet ex-ploeg én KV Mechelen een plezier, RC Genk trappelt toch weer ter plaatse

17:54
Beerschot zet titelambities kracht bij, Nainggolan zet team op weg naar driepunter

Beerschot zet titelambities kracht bij, Nainggolan zet team op weg naar driepunter

18:00
Bayern-directeur haalt uit naar Thomas Tuchel en wijst naar Kompany

Bayern-directeur haalt uit naar Thomas Tuchel en wijst naar Kompany

17:40
Club Brugge en AA Gent zetten Belgische titelstrijd op scherp: historisch puntenaantal lonkt

Club Brugge en AA Gent zetten Belgische titelstrijd op scherp: historisch puntenaantal lonkt

17:20
En plots trekt CNN een parallel tussen Kylian Mbappé en... Hello Kitty

En plots trekt CNN een parallel tussen Kylian Mbappé en... Hello Kitty

17:00
Tolu Arokodare verovert Nederland met zijn glimlach en zweert: “Het is absoluut geen act”

Tolu Arokodare verovert Nederland met zijn glimlach en zweert: “Het is absoluut geen act”

16:40
Romeo Lavia indrukwekkend: Rode Duivel krijgt deze scores van de toonaangevende Britse kranten

Romeo Lavia indrukwekkend: Rode Duivel krijgt deze scores van de toonaangevende Britse kranten

16:20
3
Football Meets Data voorspelt Champions League-eindstand: hier staat Club Brugge

Football Meets Data voorspelt Champions League-eindstand: hier staat Club Brugge

16:00
Herboren Philippe Clement slaat terug na dubbele achterstand (en doet zichzelf plezier)

Herboren Philippe Clement slaat terug na dubbele achterstand (en doet zichzelf plezier)

15:53
Collegialiteit! Westerlo-trainer Charaï neemt de verdediging van Vitor Bruno op zich

Collegialiteit! Westerlo-trainer Charaï neemt de verdediging van Vitor Bruno op zich

15:40
Chelsea steekt Manchester United (en Carrick) nog dieper in de miserie: Tielemans krijgt zelfs geen minuut

Chelsea steekt Manchester United (en Carrick) nog dieper in de miserie: Tielemans krijgt zelfs geen minuut

15:28
1
Ex-coach van OH Leuven haalt uit naar Ajax: “Met deze selectie was ik kampioen geworden”

Ex-coach van OH Leuven haalt uit naar Ajax: “Met deze selectie was ik kampioen geworden”

15:20
Supervorm blijft niet onopgemerkt: topclub wil aankloppen bij Club Brugge

Supervorm blijft niet onopgemerkt: topclub wil aankloppen bij Club Brugge

15:00
2
LIVE: Laatste kans om de storm te keren? Anderlecht ontvangt Westerlo in vorm

LIVE: Laatste kans om de storm te keren? Anderlecht ontvangt Westerlo in vorm

14:15
Verrassing van formaat: Lionel Messi kan tijdelijk van club wisselen

Verrassing van formaat: Lionel Messi kan tijdelijk van club wisselen

14:30
Van Anderlecht-wonderkind tot arrestatie voor terrorisme: het hallucinante verhaal

Van Anderlecht-wonderkind tot arrestatie voor terrorisme: het hallucinante verhaal

14:00
1
Belgische trainer kon coach van Ronaldo worden, maar zei nee om opvallende reden

Belgische trainer kon coach van Ronaldo worden, maar zei nee om opvallende reden

13:40
Hans Vanaken had bij PSV een droom, maar één moment veranderde alles: “Hij was er niet goed van”

Hans Vanaken had bij PSV een droom, maar één moment veranderde alles: “Hij was er niet goed van”

13:20
Union kondigt schitterend nieuws aan: contract tot 2031

Union kondigt schitterend nieuws aan: contract tot 2031

13:17
Plan van Vitor Bruno bij Anderlecht eindelijk onthuld? "Hij vindt geen enkele speler goed genoeg"

Plan van Vitor Bruno bij Anderlecht eindelijk onthuld? "Hij vindt geen enkele speler goed genoeg"

13:00
2
Groot talent van KV Mechelen wekt interesse uit de Challenger Pro League

Groot talent van KV Mechelen wekt interesse uit de Challenger Pro League

12:40
Nu haalt Marc Coucke hard uit naar... journalisten

Nu haalt Marc Coucke hard uit naar... journalisten

12:20
16

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 1-1 KV Kortrijk KV Kortrijk
SK Beveren SK Beveren 0-1 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 3-0 Westerlo Westerlo
Cercle Brugge Cercle Brugge 01/11 Antwerp Antwerp
STVV STVV 01/11 OH Leuven OH Leuven
Lommel SK Lommel SK 01/11 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 01/11 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

Iveske#free#shaky&co Iveske#free#shaky&co over Anderlecht - Westerlo: 3-0 Jeroentanesy Jeroentanesy over Van Anderlecht-wonderkind tot arrestatie voor terrorisme: het hallucinante verhaal --KRCGenkie-- --KRCGenkie-- over KV Mechelen - KRC Genk: 1-0 CCpl CCpl over Standard - KV Kortrijk: 1-1 prth prth over Club Brugge NXT - Sporting Hasselt: 2-2 Impala Impala over Niemand is zeker van zijn plaats: Antwerp-coach Compper heeft duidelijke boodschap We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Spelers van KRC Genk krijgen wind van voren van eigen supporters: dit is er aan de hand .. .. over Romeo Lavia indrukwekkend: Rode Duivel krijgt deze scores van de toonaangevende Britse kranten Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme over Waar is Anderlecht-talent gebleven? Helemaal van de radar verdwenen Goro Goro over Anderlecht pas vijftiende(!) op dit gebied: Frank Boeckx stelt zich ernstige vragen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved