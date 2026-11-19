Live. Transfernieuws 19/11
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
'Anderlecht krijgt stevige concurrentie: Europese topclubs azen op 17-jarige winger'
Anderlecht heeft zijn oog laten vallen op Jaedon Donkor. De 17-jarige flankaanvaller van Hearts U18 maakt indruk in Schotland en staat volgens transferjournalist Rudy Galetti in de belangstelling van verschillende grote clubs. (Lees meer)
Nicky Hayen kan terugkeren naar Jupiler Pro League: hij staat op de shortlist
OH Leuven moet na het plotse vertrek van Timmy Simons naar KRC Genk opnieuw op zoek naar een hoofdtrainer. Daarbij duikt een opvallende naam op: Nicky Hayen, weet GvA. De Limburger, die onlangs werd ontslagen bij het Engelse Burnley, zou eveneens in beeld zijn bij de Leuvenaars. Alleen het financiële plaatje kan een struikelblok vormen. (Lees meer)
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