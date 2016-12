Opmerkelijk voorstel: "Enkel kapitein mag nog met de ref praten"

door Johan Walckiers

Marco Van Basten wil het gedrag van voetballers aanpakken

In België is het schering en inslag: scheidsrechters die belaagd worden door een troep voetballers. De FIFA wil daar echter aan werken en Marco Van Basten is met een opmerkelijk voorstel op de proppen gekomen.