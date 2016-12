Op zijn 16e met grote trom naar Real Madrid gehaald, twee jaar later hebben geÃ¯nteresseerde clubs nog steeds twijfels bij ontwikkeling van wonderkind Martin Odegaard

Op zijn 16e met grote trom naar Real Madrid gehaald, twee jaar later hebben geïnteresseerde clubs nog steeds twijfels bij ontwikkeling van wonderkind Martin Odegaard

Real Madrid pakte in de winter van 2015 uit met de komst van de amper zestienjarige Martin Odegaard. De Madrilenen hoestten toen ruim 3,5 miljoen euro op voor het Noorse wonderkind, maar twee jaar later blijft het nog steeds opvallend stil rond hem.

De middenvelder, die zelf liever bij een eerste ploeg speelt dan bij het reserveteam van Real, werd al elke mercato aan een verhuur gelinkt. Ook nu weer, maar net als tijdens de vorige drie transferperiodes bestaan er weer twijfels.

De Franse eersteklasser Rennes lonkt al een tijdje naar de inmiddels 18-jarige Odegaard. En toen hij begin december de match tegen Saint-Etienne bijwoonde, groeiden de speculaties. Maar de huidige nummer 7 uit de Ligue 1 wil toch niet weten van een huurovereenkomst.

Niet klaar om er te staan

Rennes-coach Christian Gourcuff hield de komst van Odegaard tegen. De oefenmeester acht hem immers niet klaar om op het hoogste niveau zijn streng te trekken. "Als we hem voor enkele maanden huren, zal hij heel weinig in actie komen. Enkel als we hem voor achttien maanden strikken, kunnen we hem naar een hoger niveau tillen", klonk het deze week nog.

En dus lijkt de zoektocht naar een geschikte club om verder te ontwikkelen weer een moeilijke zaak te worden. In dertien optredens voor Real Madrid Castilla scoorde Odegaard drie keer.