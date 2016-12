Lof voor 'verrassing' uit Jupiler Pro League: "Ik ben al een tijdje onder de indruk... Het is een topspits"

Het kalenderjaar 2016 loopt op zijn laatste benen en weldra knijpen de heren voetballers uit de Jupiler Pro League er eventjes tussenuit om hun batterijen op te laden voor het tweede deel van het seizoen. Maar wie maakte er de voorbije maanden nu indruk in onze competitie?

Voetbalkrant.com legde die vraag voor aan enkele oud-spelers die de Jupiler Pro League nog steeds op de voet volgen. Ook Tim Smolders, ex-speler van onder meer Club Brugge, Sporting Charleroi, KAA Gent en Cercle Brugge, geeft zijn mening.

“Ik vind Kalifa Coulibaly een topspits”, aldus Tim Smolders. “Het is nu niet omdat hij de laatste tijd wat vaker scoort, dat ik dat zeg. Ik was een paar maanden geleden al onder de indruk van zijn kwaliteiten. Het is een complete spits: technisch goed, snel, sterk en groot. Hij kan een beetje van alles, hé.”

Constanter worden en… vaker scoren

Toch ziet Smolders ook nog enkele werkpunten voor de aanvaller van Gent. “Coulibaly moet nog wat constanter worden en – niet onbelangrijk voor een spits – iets meer scoren. Al ben ik er zeker van dat het goed komt. Met iets meer rust en ervaring zal die constante in zijn prestaties volgen.”

Verdienste van Vanhaezebrouck en... Bayat

De verdienste van Hein Vanhaezebrouck, die er alweer in lijkt te slagen om een spits completer te maken, valt niet te onderschatten. “Dat klopt. Hein heeft een neus voor talent. Maar je mag ook de verdienste van Sporting Charleroi niet onderschatten”, merkt Smolders op.

“Bayat kent de Franse markt zó goed. Charleroi is en blijft een kweekvijver van talent. Een overstap naar Charleroi, bleek ook voor Coulibaly een eerste belangrijke stap in zijn ontwikkeling. En bij Gent heeft hij zich heel goed verder kunnen ontwikkelen.”