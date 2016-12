Dimata begrijpt het ook niet: "De coach vroeg ons wat er scheelde"

Landry Dimata scoorde uiteindelijk toch de enige goal voor Oostende tegen Eupen. Een pleister op een houten been. De jonge aanvaller schudde achteraf het hoofd: "Ik heb er geen verklaringen voor."

Dimata had de eerste helft dezelfde ziekte als de rest van zijn ploegmaats: geen bal juist kunnen geven. Waren de benen zwaar van het kerstfeest? "Nee, eigenlijk niet. We hebben geen zware excessen gedaan", zei Dimata. "Dit is een grote ontgoocheling. We wisten vooraf dat het een moeilijke match ging worden en na één minuut wisten we dat ook heel zeker. Het was bizar."

"Nee, persoonlijk speelde ik ook niet goed. Tijdens de rust heeft de coach ons gevraagd wat er scheelde. 'Dit is niet wat we op training oefenden', zei hij. Hij vroeg met wat we bezig waren en of we soms ziek waren", zuchtte hij. "We wilden het beter doen de tweede helft, maar dan was er weer die vroege goal."

En Oostende deed zo een slechte zaak net voor de winterstop. "We gaan proberen dit na Nieuwjaar zo snel mogelijk recht te zetten. Maar eerst even tijd voor rust met de familie. Dat hebben we nodig denk ik."