Stuivenberg ziet het zitten én hint naar transfer: "Alle vertrouwen in dat Ndidi vervangen wordt door talentrijke speler"

Ik zal nog niet veel kunnen doen, maar het is de bedoeling dat ik de selectie al even ontmoet -Albert Stuivenberg Deel deze quote:

"Het is een bijzondere dag, ik ben officieel in dienst vanaf één januari. Ik zal de wedstrijd bijwonen, maar nog niet veel kunnen doen. Het zal beperkt blijven tot de gesprekken met Dimitri De Condé. Het is wel de bedoeling dat ik de spelers even zie", gaf Stuivenberg mee.

Transfer nakend

De vrees voor play-off 1 was de reden voor het ontslag van Maes, maar Stuivenberg wil op alle fronten meedoen. "Het is natuurlijk fantastisch om op alle fronten mee te kunnen strijden. Play-off 1 is ook nog mogelijk, het is noodzakelijk dat we een evenwicht vinden. Het is de intentie om op al die fronten te blijven strijden."

Qua inkomende transfers heeft hij nog geen eisen gesteld. "Ik heb nog geen lijstje klaar. Ik richt me in eerste instantie op de huidige selectie en heb er alle vertrouwen in dat Ndidi vervangen wordt door een nieuwe talentvolle speler." De Condé gaf daarna toe dat Genk werkt aan een transfer.