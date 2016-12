Westerlo haalt nog eens ouderwets uit: "Die score hadden we niet verwacht"

Westerlo boekte maandagnamiddag een erg overtuigende zege tegen KV Kortrijk. Het werd 4-1 tegen 'de Kerels'. De ervaren Filip Daems mocht in het slot de eindscore op het bord zetten na een stilstaande fase.

De verdediger was uiteraard blij dat Westerlo nog eens kon winnen. Het was dan ook van de 9e speeldag geleden. "Die score hadden we niet verwacht. We wisten natuurlijk voor de match dat we moesten winnen om met een goed gevoel de winterstop in te gaan. Maar die 4-1 was verdiend en doet enorm veel deugd", aldus Daems.

"Je moet je thuismatchen altijd proberen te winnen en Kortrijk zit in een mindere periode. De eerste helft hadden we het moeilijk, maar de tweede helft was goed met heel wat kansen. We hebben verdiend gewonnen", weet de verdediger.

"Deze overwinning geeft ons vertrouwen voor de toekomst" - Filip Daems

"Dit moet ons moed en vertrouwen geven voor de terugronde. Onze inzet en motivatie is er altijd, iedereen doet zijn best. We hebben ook al wedstrijden gehad waarin we het hebben weggegeven. Deze overwinning geeft ons vertrouwen voor de toekomst", besluit Daems.