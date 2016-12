Nieuwbakken aanvoerder Alexander Scholz imponeerde op deze wijze zijn Standard-ploegmaats: "Hij maakt vÃ©Ã©l sneller vorderingen dan een ander"

Je merkt aan alles dat hij een natuurlijke leider is - Benito Raman Deel deze quote:

"Om de twee dagen probeert hij les te volgen. En dan merk je dat hij met zijn taalvaardigheid veel sneller vorderingen maakt dan een ander. Hij is ervoor in de wieg gelegd."

Voor Raman is Scholz alvast een ideale kapitein. "Dat was Trebel ook, al merk je aan alles dat Scholz een natuurlijke leider is. Je kan altijd met hem lachen en dollen, maar wanneer het nodig is, is hij héél serieus."