Vader Bailey heeft hÃ©Ã©l duidelijke boodschap voor Genk om zijn diamant deze winter nog te houden: "Anders moeten we onze opties bekijken"

Vader Bailey heeft héél duidelijke boodschap voor Genk om zijn diamant deze winter nog te houden: "Anders moeten we onze opties bekijken"

Het is lang niet zeker dat enkel Wilfred Ndidi deze winter vertrekt bij Racing Genk. Zo dook de jongste dagen de naam van Leon Bailey weer op bij verschillende clubs.

Genk wil de Jamaicaanse parel echter nog tot de zomer in de Luminus Arena houden. Craig Butler, de stiefvader van Bailey, ziet dat zitten, als er aan een belangrijke voorwaarde wordt voldaan.

Acht goals en vijf assists

"De afspraak was dat als Kyle (broer van Leon, red.) het goed deed bij de beloften, hij mee op winterstage mag en definitief bij de A-kern aansluit", laat Butler in Het Laatste Nieuws optekenen. "Kyle heeft dat ingelost. Hij scoorde acht goals en gaf vijf assists."

En dus ligt de bal in het kamp van Genk. "We moeten aan de carrière van onze jongens denken. Als ze bij een andere club wél allebei in de A-kern kunnen meedraaien, dan moeten we onze opties bekijken."