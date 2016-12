De oudjes van de Jupiler Pro League: meer lentes dan tanden, maar wÃ©l nog belangrijk

door Julien Denoël



Timmy Simons werd onlangs 40, waarmee hij uiteraard veruit de oudste speler in de Jupiler Pro League is. Maar er zijn nog wel wat oudgedienden die nog van waarde zijn. Een overzichtje.

Timmy Simons is de enige speler in ons kampioenschap die de 40 al gepasseerd is. Na hem volgt er echter een groot pakket van spelers die al een flink eind in de 30 zijn.

Na de Bruggeling is het Filip Daems die met 38 lentes op de teller staat. De ex-speler van Mönchengladbach maakt momenteel het mooie weer bij Westerlo en scoorde zelfs al twee keer dit seizoen.

Ook Jean-François Gillet (37) en Barry Boubacar Copa (36) mogen bij de ouderen gerekend worden, al zijn zij wel doelmannen en die gaan door de band genomen altijd een beetje langer mee.

David Rozehnal van zijn kant is ook al de 36 gepasseerd, maar maakte nog 60% van de wedstrijden mee bij Oostende. Luis Garcia (35) is nog steeds de kapitein van Eupen.

En dan zijn er ook nog Thomas Buffel - die het erg goed doet bij Racing Genk - en Nicolas Penneteau, de doelman van Charleroi. Allen hebben ze hun 35e verjaardag al gevierd, maar spelen ze nog flink mee in de Jupiler Pro League. De top-10 van oudjes wordt volgemaakt met Olivier Deschacht en Nebosja Pavlovic.