Debat van de Week: Eerlijk... Zou jij hetzelfde doen als Witsel?

door Timothy Collard

Foto: © photonews

Axel Witsel verkast zo goed als zeker naar het verre China. De Rode Duivel gaat heel binnenkort in op het lucratieve bod van de vrijwel onbekende Chinese promovendus Tianjin Quanjian. Een transfer waar heel wat over te doen is, en daarom gaan wij erop door in ons Debat van de Week.

Witsel is 28 en denkt aan de toekomst van zichzelf en zijn familie. Zie daar de allergrootste (en wellicht ook de enige) reden waarom de middenvelder zich sportief gaat begraven in de Chinese competitie. Witsel kreeg het de voorbije dagen al zwaar te verduren op de sociale media, waar hij sinds kort als een geldwolf door het leven gaat. Maar eerlijk... Wat zou jij doen moest je zo'n miljoenenaanbod in je mailbox krijgen? Zou jij het voorstel zomaar in de prullenmand gooien? Of zou je er, net als Witsel, gewoon op ingaan en enkele jaren flink cashen? Laat het ons weten in onderstaande poll! Woensdagmiddag maken we de resultaten van het Debat van de Week bekend. Hou Voetbalkrant.com dus zeker in de gaten!