Officieel: Club Brugge legt transfervrije Nederlander met aardige adelbrieven vast

Club Brugge zit niet stil aan het begin van deze transferperiode. Blauw-zwart rondde eerder al de komst van doelman Ethan Horvath en aanvaller Carlos Strandberg af. Ondertussen is transfer nummer drie al een feit: Lex Immers.

Update:

Ondertussen maakte Club Brugge het nieuws ook bekend via zijn officiële kanalen: Lex Immers is een speler van Club Brugge. De Nederlander zette zijn krabbel onder een overeenkomst tot 2018, met optie op één seizoen extra.

Wat we eerder al wisten:

De Nederlander werd enkele weken geleden al een eerste keer in verband gebracht met een overstap naar Club Brugge. Immers stond tot voor kort op de loonlijst bij Cardiff City, maar daar liet de 30-jarige zijn contract tijdens de voorbije dagen ontbinden.

Immers stond ook op de verlanglijst van de Schotse topclub Celtic, maar de Nederlander zou toch voor Club Brugge kiezen. De ex-speler van ADO Den Haag en Feyenoord was als klein jongetje fan van blauw-zwart en is bereid om flink in te leveren om bij Club aan de slag te kunnen.

Contract tot 2018

Immers reisde deze week af naar Brugge om er zijn krabbel onder een contract tot de zomer van 2018 te plaatsen. In het contract staat ook een optie om een jaar langer in het Jan Breydelstadion te blijven. Immers wordt na Denswil, Vormer en van Rhijn de vierde Nederlander in Brugse loondienst.