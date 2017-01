Verrassende wending in transfersoap rond Trebel?

door Redactie



Hoe moet het verder met Adrien Trébel? Niemand die het nog weet. De middenvelder stuurde zijn kat naar de winterstage van Standard om een transfer door te drukken, maar is tot nader order nog niet weg.

KAA Gent wil de Franse controleur maar wat graag naar de Ghelamco Arena halen, maar dat zien ze bij Standard niet bepaald zitten. De Rouches zijn niet van plan om een rechtstreekse concurrent te versterken met één van hun eigen bepalende spelers.

De voorbije dagen werd ook gewag gemaakt van interesse uit het Midden-Oosten en van het Duitse FC Mainz. Mogelijk is er nu zelfs een verrassende wending in de hele transfersoap op komst. Het Laatste Nieuws weet dat Trebel (alleen) traint... op de velden van Standard. De Fransman onderhoudt er zijn conditie.

Geen doorbraak in transferdossier

Of dat wil zeggen dat Trebel rekening houdt met een verlengd verblijf in Luik, is niet duidelijk. De middenvelder lijkt nog steeds met een transfer in het hoofd te zitten, maar voorlopig is er geen sprake van een doorbraak in het dossier.