Verstraete in de wolken met overgang: "Content & fier, al sleepte het wat aan"

Birger Verstraete zette bij Club een stap terug richting Moeskroen, speelde er amper, maar vond zichzelf opnieuw uit bij KV Kortrijk. Nu wacht hem een nieuwe kans bij een topclub. En of hij er zin in heeft.

"Het is bijzonder leuk om voor een grote club als KAA Gent te tekenen", aldus Verstraete op de website van de club. "Het heeft wat langer aangesleept dan gedacht, maar nu voel ik me heel tevreden. Ik zie dit als een zeer belangrijke stap in mijn nog jonge carrière."

Moeskroen maakte Verstraete mentaal sterker

Gent heeft in Verstraete een winnaarstype gevonden. "Ik ben een speler die er altijd 100% voor gaat , een echte ‘aanjager’ dus, en ik wil er nu aan meewerken om met KAA Gent de top-6 te halen. Mijn periode bij Moeskroen heeft me trouwens mentaal veel sterker gemaakt."

Toen kwam hij amper aan de bak en diende zijn overgang vooral om aan voldoende voetbalbelgen te geraken. Nu moet hij zich zien in te passen in het Gentse systeem van Vanhaezebrouck. "Mijn favoriete positie is in principe op de 6 of de 8, maar ik heb ook al op de 10 en zelfs op de linksachter gespeeld."