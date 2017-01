Primeur: OH Leuven heeft nieuwe trainer (met veel ervaring in BelgiÃ«) beet

Primeur: OH Leuven heeft nieuwe trainer (met veel ervaring in België) beet

door Redactie



Dennis Van Wijk wordt de nieuwe trainer van OH Leuven

Foto: © Photonews

OH Leuven was de voorbije dagen op zoek naar een opvolger voor de ontslagen Emilio Ferrera. De zoektocht is over, want de tweedeklasser heeft een nieuwe T1 beet. Dennis Van Wijk wordt de nieuwe coach van OHL, dat vernam onze redactie uit betrouwbare bron.